Un terremoto en el Himalaya provoca una riada que deja 95 muertos y 403 desaparecidos entre Nepal y Tíbet

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto en el Himalaya provocó la rotura de un lago supraglacial, causando una riada devastadora entre Nepal y el Tíbet. La catástrofe ha dejado al menos 95 muertos y 403 desaparecidos, entre ellos 62 nepalíes y 341 extranjeros, incluidos dos españoles. Las inundaciones han arrasado pueblos, infraestructuras y centrales hidroeléctricas, dejando sin suministro eléctrico a amplias zonas y bloqueando carreteras. Las autoridades han movilizado equipos de rescate, emitido alertas en India y advierten de posibles nuevas inundaciones debido a la obstrucción de ríos.

Las poblaciones en las orillas del río Bhote Koshi, la frontera en el Himalaya entre Nepal y el Tíbet chino, han quedado arrasadas por una catastrófica riada originada por un terremoto en la cordillera que ha provocado el vaciamiento de un lago supraglacial. Viviendas, infraestructuras y centrales eléctricas han quedado arrasadas e inundadas en ambas riberas.

Según la policía local el número de muertos asciende a 95. Asimismo, las autoridades nepalíes han informado de la desaparición de al menos 403 personas, de los cuales 62 son ciudadanos nepalíes y 341 extranjeros. De estos últimos, se han confirmado que hay dos ciudadanos españoles.

Entre los extranjeros figuran 133 indios, 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos, 24 canadienses, 19 malasios, siete ucranianos, seis singapurenses, seis sudafricanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, cuatro alemanes, tres franceses, dos irlandeses, dos neerlandeses, dos rusos y dos españoles.

La lista incluye además a un ciudadano de Bielorrusia, uno de Finlandia, uno de Hungría, uno de Israel, uno de Lituania, uno de Portugal y uno de Filipinas.

Desde el Tíbet, las autoridades han adelantado que temen un número de "víctimas mortales de gran magnitud". Se encuentra afectado especialmente el condado de Gyirong, donde su puerto fluvial ha quedado destruido por una avalancha de hielo, agua y lodo según muestran vídeos subidos a redes sociales y recogidos por medios como CNN.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Se han emitido alertas por inundación en los estados del norte de la India, Uttar Pradesh y Bihar, también fronterizos con Nepal y regados por afluentes de ríos que nacen en el Himalaya.

El Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) confirma que se produjo un sismo de magnitud 4,4 aproximadamente siete minutos antes de la hora mostrada en la marca de tiempo de las imágenes de seguridad

La crecida del Lhende Khola vista por satélite. 2026 PLANET LABS PBC/Handout

"Completamente arrasados"

La avalancha de hielo y roca en el río Lhende Khola en el lado nepalí todavía bloquea el curso del río, advierte Qianggong Zhang, jefe de riesgos climáticos y ambientales en el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas de Katmandú. "Puede ocurrir una segunda inundación", declara a Reuters.

Los helicópteros de rescate no han podido aterrizar en las zonas afectadas de Nepal de Syapru Besi y Timure en el agreste distrito de Rasuwa, con una población de unos 50.000 habitantes. Testigos consultados por Reuters afirman que las aguas "engulleron pueblos enteros".

🚨WATCH : Massive Flooding in Nepal, Through the Tibetan Region



India needs to be on High Alert pic.twitter.com/w07fnpuLO5 — The Frustrated Indian (@FrustIndian) August 26, 2026

"Puede haber víctimas mortales graves y destrozos", declaró el administrador del distrito, Narendra Pariyar, instando a los residentes de las orillas del Bhote Koshi a trasladarse a terrenos más altos.

"Hay devastación allá donde miremos", dijo a Reuters Tula Bahadur BK, un trabajador sanitario en Rasuwa. "Los asentamientos junto al río han sido completamente arrastrados. Cinco de mis propios familiares están desaparecidos".

La agencia oficial de noticias china Xinhua confirma que la riada ha cubierto el puerto de Gyirong, cortando carreteras, comunicaciones y enlaces eléctricos en la región fronteriza de Shigatse.

Según la emisora estatal china CCTV, se han desplegado al menos a 574 rescatistas. Un rescatista declaró que tardarían "al menos cuatro horas en llegar" debido al sedimento de 1,5 metros de profundidad que bloqueaba las vías de acceso a la zona afectada.

El presidente Xi Jinping instó a desplegar "todos los recursos" para encontrar a los desaparecidos, reclamando un refuerzo de los sistemas de monitoreo y alerta temprana para prevenir nuevos desastres.

El ministerio de energía de Nepal dijo que se han perdido 430 MW de suministro hidroeléctrico, más del 12 % de la capacidad hidroeléctrica nacional total de 3,2 GW. El primer ministro Balendra Shah ha anunciado la movilización de la Policía y el Ejército.

Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

"Se han dado instrucciones para trasladar a la gente que vive en las zonas bajas a lugares más seguros", dijo. "Se aconseja a las personas a lo largo del río que extremen la precaución y se mantengan alerta".

El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que Nueva Delhi estaba lista para proporcionar toda la asistencia humanitaria posible y que los equipos de ambos países se estaban coordinando estrechamente en las labores de rescate.