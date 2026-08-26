Mueren al menos 15 recién nacidos en un incendio en un hospital de Pakistán

Familiares y Policía concentrados en el hospital de Islamabad donde ha ocurrido la tragedia. Akhtar Soomro Reuters

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Las claves Generado con IA Al menos 15 recién nacidos murieron en un incendio en el hospital PIMS de Islamabad, Pakistán. El fuego se originó por la explosión de un compresor de aire acondicionado en el pabellón de ginecología. Solo uno de los 16 bebés presentes en la sala al momento del incendio pudo ser rescatado. El primer ministro Shehbaz Sharif ha ordenado una investigación inmediata para identificar a los responsables.

Al menos 15 bebés recién nacidos han muerto este miércoles tras desatarse un incendio en el hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), en Islamabad, según reportó la cadena local Geo News.

Autoridades citadas por Geo News y el medio local Dawn explicaron que el incendio fue provocado por la explosión de un compresor de aire acondicionado en el pabellón de ginecología, en el tercer piso, hacia las 7:00 de la mañana hora local (las 4 de la madrugada hora peninsular española).

Este accidente forma parte ya de los incendios hospitalarios más mortíferos de los últimos años en el país, donde la sanidad pública está subvencionada, pero las instalaciones carecen de recursos suficientes y están sobrecargadas, mientras que las organizaciones de control critican habitualmente la mala gestión de los hospitales estatales.

Había 16 recién nacidos en el pabellón materno infantil cuando se produjo el incendio; afortunadamente uno de ellos pudo ser rescatado, informó la cadena Geo News, según recoge Reuters.

El primer ministro Shehbaz Sharif ha ordenado a las autoridades una investigación inmediata.

"Se debe identificar a los responsables y tomar las medidas más severas", han señalado desde la oficina de Sharif en un comunicado. Según un testigo con el que ha hablado la agencia Reuters, la sala estaba acordonada y se veían ambulancias en las afueras del hospital.

El hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), ubicado en el centro de Islamabad, donde el exprimer ministro Imran Khan fue tratado la semana pasada, es uno de los principales hospitales públicos de la ciudad.