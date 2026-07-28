Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una nueva alerta de tsunami

Una calle de Tokio durante la ola de calor que ha afectado a Japón. Issei Kato Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al sur de Japón. El sismo provocó una alerta de tsunami para varias zonas costeras, con previsión de olas de hasta un metro de altura. El terremoto causó cortes eléctricos y la interrupción de servicios ferroviarios, sin que se hayan reportado daños o víctimas hasta el momento. Japón, situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, experimenta terremotos con frecuencia y cuenta con infraestructuras preparadas para estos fenómenos.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).

El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT) y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu. El potente terremoto ha provocado cortes eléctricos y la interrupción de los servicios ferroviarios.

Algunas zonas de la región registraron el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

WATCH: Strong shaking felt as 7.1 magnitude earthquake hits Japan. pic.twitter.com/2FAkIoP5Ag — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 28, 2026

Tras el terremoto, la JMA emitió una alerta por tsunami para varias zonas de la costa (Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, y Miyazaki) y dijo que se esperan olas de hasta un metro de alto.

Todavía no hay información sobre daños o víctimas y está previsto que las autoridades meteorológicas ofrezcan una rueda de prensa para dar más detalles. De momento no se han registrado irregularidades en las instalaciones nucleares que se encuentran en la zona.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

El pasado mes de abril ya se registró otro sismo de magnitud 7,7 que provocó una alerta de tsunami en la costa norte y este del país que finalmente quedó en nada. En la región de Kumamoto, otro terremoto registrado hace diez años mató a 275 personas e hirió a cerca de 3.000.