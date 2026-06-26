La exprimera dama de Corea del Sur, condenada a otros 7 años de cárcel por recibir regalos de lujo a cambio de 'enchufes'

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Las claves Generado con IA La exprimera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, ha sido condenada a siete años de cárcel por aceptar regalos de lujo a cambio de favores políticos y empresariales. La sentencia se suma a una condena previa por corrupción, manipulación bursátil, tráfico de influencias y recibir sobornos de la Iglesia de la Unificación. Entre los regalos recibidos figuran joyas, bolsos de diseñador, relojes de lujo y obras de arte de alto valor económico. El tribunal ha impuesto también una multa de casi 40.000 euros y la confiscación de los artículos entregados como sobornos, aunque Kim niega todos los cargos y su defensa recurrirá la sentencia.

La Justicia de Corea del Sur ha condenado a siete años de cárcel a la exprimera dama Kim Keon Hee por aceptar regalos de lujo como joyas y bolsos a cambio de favorecer 'enchufes' y otros negocios empresariales. La sentencia se suma a una anterior por corrupción que la declaró culpable de recibir sobornos por parte de la controvertida Iglesia de la Unificación.

El Tribunal de Distrito de Seúl, la capital del país asiático, ha indicado que la mujer del expresidente destituido Yoon Suk Yeol -condenado a cadena perpetua por la declaración de la ley marcial a finales de 2024- ha hallado indicios de que Kim habría estado aceptando sobornos como contraprestación a su mediación en favores políticos, según recoge la agencia Reuters.

"Ejerció su poder como primera dama para ofrecer puestos de trabajo y favores comerciales", ha destacado el juez en su fallo, en el que subraya la disposición de Keon Hee a usar su influencia para ayudar a determinadas personas y empresarios a alcanzar puestos clave en el Gobierno o en el Parlamento. "Recibió sobornos que sin duda la gente común difícilmente encontraría en su vida".

La lista de regalos de lujo incluye un collar de Van Cleef & Arpels, un broche de Tiffany, unos pendientes de Graff, una tortuga de oro, un bolso de Dior, un reloj Vacheron Constantin valorado en más de 25.000 dólares o un cuadro de más de 91.000 $.

Entre los que ofrecieron los sobornos se encuentran el dueño de una constructora que perseguía un cargo gubernamental para su yerno, un pastor que pretendía ampliar su red de contactos con altos funcionarios, el exrector de una universidad privada y el director ejecutivo de una empresa tecnológica que quería suministrar algunos de sus productos al equipo de seguridad del presidente surcoreano.

El tribunal de Seúl también ha decidido multar a la exprimera dama con 64,8 millones de wones (menos de 40.000 euros) y confiscar los artículos entregados como sobornos en caso de que su paradero se pueda identificar.

Kim ha negado todos los cargos. Su abogada ha adelantado en declaraciones a la prensa que recurrirá la sentencia, acusando al juez de exagerar las pruebas desfavorables para la exmandataria, según recoge la agencia de noticias Yonhap.

La exprimera dama se encuentra actualmente en prisión tras ser declarada culpable de manipulación bursátil, tráfico de influencias y de recibir sobornos de la Iglesia de la Unificación de Corea del Sur. En un primer momento fue condenada el pasado mes de enero a un año y ocho meses de cárcel, pero un tribunal endureció en abril la pena hasta los cuatro años.