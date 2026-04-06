Tara Morton, embajadora de Nueva Zelanda: "Urge defender el Indo-Pacífico, es la sala de máquinas del comercio global"

El país duplicará su gasto en defensa para 2030, buscando equilibrar la seguridad nacional con las prioridades fiscales y el Estado del bienestar.

Nueva Zelanda considera el Indo-Pacífico como estratégico para la economía y la seguridad global, y refuerza su cooperación internacional ante desafíos en la región.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Nueva Zelanda ha impulsado las exportaciones y beneficiado a empresas españolas, especialmente en sectores como infraestructura y defensa.

A inicios del siglo XIX, Manuel José de Frutos abandonó Segovia y se lanzó a hacer la mar en busca de fortuna. La encontró –literalmente– en la otra punta del mundo, en Nueva Zelanda, isla que nunca abandonó.

Cuentan que, encandilado por las mujeres aborígenes, se casó con cinco de ellas. Tuvo nueve hijos, 41 nietos y más de 200 bisnietos. Hoy, casi dos siglos después, sus descendientes superan los 20.000 miembros. Forman parte del clan de los Paniora —"españoles" en maorí—, uno de los grupos familiares más numerosos del país.

Tara Morton, embajadora de Nueva Zelanda en España, explica esta "curiosa" historia, desvelada hace apenas unos años por una periodista neozelandesa, para ilustrar los "muchos y muy sólidos lazos" que unen a estos dos países situados en las antípodas.

Más de 19.000 kilómetros de separación que no han supuesto un obstáculo para el buen mantenimiento de unas relaciones bilaterales superan ya los 55 años.

¿Qué es lo que nos une?

Hay lazos muy sólidos: las personas, la historia, los valores compartidos y el comercio. Cada año, 2.000 jóvenes españoles y neozelandeses pueden vivir y trabajar en ambos países, lo que les permite adquirir experiencia en sectores como el turismo o la hostelería. También existen vínculos entre universidades e instituciones educativas. Además, somos naciones muy deportivas: la Copa América celebrada en Barcelona o el Mundial femenino de fútbol, que ganó España en Nueva Zelanda, son buenos ejemplos de esa conexión. Esperamos con muchas ganas que España coorganice la Copa Mundial Masculina de Fútbol de 2030.

¿Qué oportunidades ofrecen las relaciones bilaterales en ámbitos como el comercio, la educación o la cultura?

El 55º aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, celebrado en la primavera de 2025, puso de relieve una asociación estratégica basada en valores como el comercio regido por normas, la sostenibilidad y la innovación. Hemos reforzado los contactos políticos y ministeriales, abordando cuestiones como el comercio multilateral o la inteligencia artificial.

Este año se cumple el segundo aniversario del acuerdo de libre comercio entre la UE y Nueva Zelanda. ¿Qué ha supuesto?

La Unión Europea sigue siendo uno de nuestros socios más fiables. El acuerdo ha fortalecido los lazos económicos y nos ha permitido atraer inversión y talento, además de desarrollar industrias de alto valor.

La embajadora de Nueva Zelanda en España, Tara Morton, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

¿Cómo ha afectado específicamente a las relaciones comerciales con España?

Ha abierto oportunidades claras para empresas españolas, especialmente en infraestructura, energía y defensa. Nuestro plan a 30 años busca garantizar una inversión sostenida en hospitales, electricidad y transporte terrestre, y ya ha generado interés en compañías españolas. Un ejemplo es la filial de Stadler en Valencia, que está produciendo 90 locomotoras para KiwiRail dentro de una inversión de 1.700 millones de dólares destinada a modernizar nuestra red ferroviaria.

¿Y en el sector de Defensa?

Nueva Zelanda ha adquirido 60 vehículos tácticos VAMTAC a la empresa española UROVESA. Se trata de un contrato innovador tanto para nosotros como para la compañía, ya que es su primer acuerdo con un país de la alianza Five Eyes, integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Forma parte de un proyecto para renovar la flota de vehículos utilitarios del Ejército, que ya está envejecida.

¿Cómo se traducen en cifras los efectos del acuerdo de libre comercio?

Nuestras exportaciones a la UE crecieron un 28% en el primer año. El comercio bilateral con España alcanzó los 1.200 millones de dólares neozelandeses —unos 700 millones de euros—, lo que supone un incremento del 18%. Además, se ha abierto el acceso a nuevos mercados, beneficiando tanto a agricultores y exportadores neozelandeses —de kiwi, miel de manuka, salmón real, mejillones de labio verde, cordero y vino— como a exportadores españoles y europeos.

"El comercio bilateral con España alcanzó los 1.200 millones de dólares neozelandeses, un 18% más"

Asimismo, productos españoles emblemáticos cuentan ahora con protección de indicaciones geográficas, lo que representa un beneficio mutuo. Además de reducir aranceles, el acuerdo facilita el acceso de empresas españolas a la contratación pública en nuestro país en igualdad de condiciones. Los resultados iniciales son excelentes, pero vemos un potencial aún mayor: queremos que el mundo sepa que Nueva Zelanda está abierta a los negocios.

¿Cómo ha respondido Nueva Zelanda a las políticas arancelarias de Donald Trump de este último año?

Los neozelandeses apoyamos el comercio libre y abierto y un sistema global eficaz regido por reglas en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Nuestra relación comercial con Estados Unidos es muy importante y el intercambio bilateral está bastante equilibrado. Sin embargo, las decisiones de política comercial estadounidense han tenido consecuencias significativas para Nueva Zelanda. La creciente incertidumbre está afectando al comercio global y plantea un serio desafío para nuestras empresas, ya que Estados Unidos ha sido nuestro segundo mayor mercado de exportación de bienes.

Actualmente estamos sujetos a un arancel global adicional del 10%, aplicado tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero, además de los aranceles sectoriales derivados de las investigaciones de la sección 232, aplicados a productos como el acero y el aluminio. Antes del fallo, Nueva Zelanda estaba sujeto a un arancel del 15%. Posteriormente, el presidente anunció que este arancel global de la Sección 122 aumentaría de nuevo al 15 %. Estamos a la espera de la confirmación de esta información. También aguardamos los resultados de otras investigaciones bajo esa misma sección.

¿Cómo es la relación de su país con la actual Administración estadounidense?

Estados Unidos siempre ocupará un lugar central para Nueva Zelanda. Seguimos trabajando para mantener una relación constructiva, aunque hemos expresado nuestra decepción por el aumento de los aranceles.

¿Qué papel desempeña Nueva Zelanda en la arquitectura de seguridad del Indo-Pacífico?

Nuestros intereses económicos y de seguridad fundamentales están arraigados en el Indo-Pacífico. Es nuestro entorno estratégico inmediato y también la sala de máquinas de la actividad económica global. Por ello, nuestro enfoque se centra en colaborar con otros frente a los desafíos emergentes y en respaldar el respeto a las normas internacionales, la soberanía y un regionalismo eficaz. Participamos en diversas asociaciones de seguridad a través de organismos multilaterales y foros regionales, especialmente el Foro de las Islas del Pacífico y la ASEAN, así como en asociaciones bilaterales como la que mantenemos con Australia.

La embajadora de Nueva Zelanda en España, Tara Morton, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

¿Qué medidas está tomando Nueva Zelanda para garantizar la estabilidad regional?

Recientemente firmamos el “reinicio” de nuestra política exterior para gestionar las presiones crecientes, enfocándonos en el Sur y el Sudeste Asiático. Estamos cooperando estrechamente con socios tradicionales afines —Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos— y mantenemos un fuerte enfoque en el Pacífico, con el Foro de las Islas del Pacífico en el centro. También apoyamos grupos minilaterales como socios de la OTAN con el Indo-Pacific 4, que facilitan la cooperación en ciberseguridad, inteligencia artificial y capacidades de defensa.

¿Le preocupa un posible repliegue de Estados Unidos del Indo-Pacífico?

Seguiremos cooperando con Estados Unidos en la seguridad y la prosperidad del Indo-Pacífico en general. Desempeña un papel fundamental en el apoyo a la seguridad de la región y más allá.

En los países de la OTAN se ha fijado un incremento del gasto al 5% del PIB en Defensa para 2035. ¿Cómo valoran ese objetivo?

Como no formamos parte de la OTAN, no nos corresponde comentarlo. No obstante, reconocemos que el contexto global de seguridad es cada vez más exigente y que eso nos afecta a todos.

"Duplicaremos el gasto en defensa para 2030; será un suelo, no un techo"

¿Cómo están aumentando sus capacidades?

A principios de este año publicamos un plan de capacidades de defensa de varios miles de millones de dólares para contar con una Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda moderna y con capacidad de combate, adaptada a los cambios del entorno estratégico. Incluye duplicar nuestro gasto en defensa para 2030. Estos objetivos están calibrados conforme a nuestras prioridades nacionales y a nuestras realidades fiscales, algo que probablemente sea similar a lo que ocurre en España.

¿Existe el riesgo de que el aumento del gasto militar se haga a costa del Estado del bienestar?

Estamos analizando la situación. Nos hemos comprometido a duplicar el gasto y, como ha señalado nuestro Gobierno, será un “suelo y no un techo”. Ahora bien, también somos conscientes de los desafíos fiscales que debemos afrontar. Se trata, en definitiva, de un ejercicio de equilibrio.

¿Cómo equilibra Nueva Zelanda su relación económica con China y sus valores democráticos?

China es nuestro mayor socio comercial. Nos relacionamos allí donde tenemos intereses compartidos y hablamos con franqueza y de manera constructiva cuando surgen desacuerdos. Ese equilibrio es fundamental en el contexto actual.

Tara Morton durante su conversación con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

¿Le preocupa el aumento de la actividad militar china en la región?

Respetamos el derecho de todos los Estados a ejercer la libertad de movimiento en aguas internacionales. Sin embargo, hemos observado una mayor actividad militar de China en nuestra región, y eso nos preocupa.

A pesar de la distancia geográfica, Nueva Zelanda ha contribuido a los esfuerzos internacionales para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. ¿Cómo ha afectado la guerra a su país?

Hemos condenado de forma constante la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia como una grave violación del derecho internacional. A pesar de la distancia, entendemos que sus implicaciones son globales. Hemos ofrecido asistencia militar, humanitaria, diplomática y para la reconstrucción por más de 168 millones de dólares neozelandeses, a los que se suman otros 8 millones recientemente anunciados. Y seguiremos apoyando a Kiev, porque mantenemos nuestro compromiso con la defensa del orden internacional basado en normas.