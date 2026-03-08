Pokémon se enfrenta a Trump por utilizar su marca para hacer propaganda: "No participamos en su creación ni distribución"

Otras marcas como Minecraft, Halo y Call of Duty también han sido usadas por la Casa Blanca para conectar con el electorado joven.

No es la primera vez que el gobierno de Trump emplea la marca Pokémon; ya la había usado en campañas anteriores, incluso asociándola a mensajes antimigratorios.

La Pokémon Company International protestó oficialmente, aclarando que no participó en la creación ni distribución de estos contenidos y que su misión no está vinculada a agendas políticas.

La Administración Trump ha utilizado imágenes y recursos de Pokémon en redes sociales para promocionar su agenda, sin permiso de la compañía.

La Administración Trump ha recurrido en numerosas ocasiones a la utilización en redes sociales de imágenes, recursos o contenido relacionado con el universo Pokémon. Lo ha hecho para anunciar redadas antimigratorias, para vender su política exterior, para meterse en el bolsillo a base de memes a las nuevas generaciones.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó el jueves una imagen del eslogan trumpista de "Make America Great Again" sobre el fondo y con la tipografía del juego Pokémon Pokopia, lanzado esa misma jornada. En la esquina izquierda de la imagen aparecen, para más señas, Pikachu y Magikarp, dos de las criaturas más reconocibles de la saga.

La Pokémon Company International protestó. "No participamos en su creación ni distribución, y no se concedió ningún permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual", declaró el portavoz de la compañía, Sravanthi Dev, que aclaró a través de un comunicado que su misión es "unir al mundo, y esa misión no está vinculada a ningún punto de vista ni agenda política".

La Pokémon Company International no concretó en la nota si planea o no emprender acciones legales contra la Administración Trump, pero la Casa Blanca no tardó en ponerse a la defensiva.

"A través de publicaciones atractivas y memes banger, estamos comunicando con éxito la agenda, enormemente popular, del presidente", replicó Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de Donald Trump. "Hay una razón por la que tanta gente intenta copiar nuestro estilo: nuestro mensaje cala".

Estrategia

Era la segunda nota que emitía la Pokémon Company International para protestar por el uso indebido de su contenido por parte de la Administración estadounidense.

El primer comunicado llegó en septiembre, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un vídeo destinado a reclutar agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas) que utilizaba el famoso eslogan de Pokémon: "Gotta catch 'em all" (Hazte con todos, en español).

Era una referencia a los migrantes, a los que comparaba con animales de la saga.

El Departamento, hasta este jueves en manos de Kristi Noem, cesada por el caótico operativo que la agencia desplegó en Mineápolis —donde fueron abatidos por agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti—, también compartió en redes sociales una serie de escenas de anime de Pokémon combinadas con cortes de vídeo de agentes del Departamento efectuando detenciones.

"Somos conscientes de un vídeo reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociados a nuestra marca", denunció la Pokémon Company International. "Nuestra empresa no participó en la creación ni distribución de este contenido, y no se concedió permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual", enfatizó entonces, como ahora, la compañía.

El uso indebido que la Administración Trump hace de forma sistemática de su contenido ensombrece un momento especial para la compañía, que celebró el pasado viernes el 30 aniversario de Pokémon.

Pokémon no es, en ningún caso, la única marca cuya propiedad intelectual ha sido pisoteada en redes sociales por la Casa Blanca. Se han visto afectadas otras sagas reconocidas como Minecraft, Halo, Stardew Valley y, desde el comienzo de la operación Furia épica y por razones obvias, Call of Duty. El objetivo: ganarse el aplauso del electorado joven masculino.