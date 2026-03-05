Corea del Norte lanza desde su destructor más avanzado misiles de crucero capaces de portar ojivas nucleares

Kim Jong-un observa el lanzamiento de un misil desde el destructor 'Choe Hyon'. Reuters / KCNA

Corea del Norte sigue perfeccionando su arsenal armamentístico. El Ejército de Pionyang realizó este miércoles una prueba con misiles de crucero que fueron lanzados desde su destructor más moderno y avanzado, de 5.000 toneladas, según detalló la agencia estatal de noticias KCNA.

El ensayo estuvo presidido por Kim Jong-un, el líder supremo del hermético país asiático, que se mostró satisfecho con el resultado, prometiendo que Corea del Norte seguirá desarrollando una Armada con una "poderosa capacidad ofensiva".

A juicio de Kim Jong-un, la prueba significó "un elemento central importante para estimar las capacidades operativas del buque de guerra". En unas imágenes distribuidas por KCNA se observan al menos cuatro misiles disparados desde el destructor Choe Hyon, el primero de esta avanzada clase y botado en abril del año pasado.

Kim Jong-un en la cubierta del destructor 'Choe Hyon'. Reuters / KCNA

La agencia estatal describió los misiles como "estratégicos", lo que sugiere que pueden ser utilizados para transportar ojivas nucleares. En las fotografías también se recoge una visita del líder supremo a la cubierta del destructor, que además revisó otro buque de guerra en construcción en el astillero de Nampo.

"Cada año, durante el nuevo período del plan quinquenal, debemos construir dos buques de guerra de superficie de esta clase o de una clase superior", proclamó Kim durante unas declaraciones.

Durante su visita al destructor, Kim aseguró que sus planes para equipar a la Armada con cabezas nucleares están "avanzando de manera satisfactoria".

La prueba se produce poco después de la clausura del noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, una cita clave en la que el mandatario norcoreano subrayó que su país ampliará sus fuerzas nucleares y condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con EEUU a que Washington abandone sus demandas de desnuclearización a Pionyang.

El segundo de los destructores de la clase Choe Hyon sufrió un incidente durante su botadura inicial en mayo de 2025, lo que desató la ira del dictador norcoreano y la detención de los oficiales responsables. El buque fue reparado con premura y puesto en marcha dos meses más tarde.