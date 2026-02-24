Choque entre Rusia y Corea del Sur debido a una pancarta en la Embajada rusa en Seúl bajo el lema "la victoria será nuestra"

Un hombre camina frente a una pancarta que dice “La victoria será nuestra”, colgada en el exterior de la Embajada de Rusia. Reuters

Un enorme cartel con el lema "La victoria será nuestra", colocado en la fachada de la Embajada rusa en Seúl, ha generado un nuevo episodio de tensiones diplomáticas entre Rusia y Corea del Sur.

El mensaje puede leerse desde el exterior de la sede diplomática en la capital surcoreana, donde fue instalado este lunes, coincidiendo con la semana en la que se conmemora el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

El cartel, visible desde una de las principales avenidas de Seúl, fue colocado a pocos días del cuarto aniversario de la invasión, lo que aumenta su significado simbólico y político.

Según fuentes diplomáticas citadas por el medio local Korea JoongAng Daily, el Gobierno surcoreano ha mostrado su rechazo al mensaje y ha solicitado su retirada, advirtiendo de que el mensaje "no contribuye a la estabilidad".

El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano ha trasladado formalmente su "preocupación" a la delegación rusa presente en la capital asiática y ha solicitado la retirada del cartel al considerar que el mensaje puede interpretarse como una exaltación de la guerra en Ucrania.

El Gobierno de Corea del Sur mantiene desde el inicio del conflicto bélico una posición crítica con la ofensiva rusa y ha apoyado las resoluciones de condena aprobadas en el marco de Naciones Unidas (ONU).

La colocación de la pancarta coincide además con las crecientes tensiones en la península coreana y con las advertencias de Seúl sobre la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte.

Desde las autoridades del país asiático se oponen a la invasión rusa de Ucrania y al reclutamiento de soldados de Corea del Norte para combatir por Rusia.

El ejecutivo surcoreano se ha mostrado muy crítico con la estrecha cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, ya que considera que "representa un peligro para su población". El propio Kim Jong-Un, el dictador norcoreano, ha rechazado mejorar los lazos con su vecino, al señalar que "es el enemigo".

Este fuerte vínculo ha provocado duras críticas desde Corea del Sur por el acercamiento entre Moscú y Pionyang, ya que también consideran que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente si implica transferencia de armas o tecnología.

En este contexto, el Gobierno surcoreano ha advertido que esta alianza puede tener "consecuencias negativas" para las relaciones bilaterales con Rusia y ha reforzado su colaboración con Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad.

Eco internacional

Aunque ni Estados Unidos ni la Unión Europea han emitido un comunicado específico sobre el cartel en Seúl, ambos mantienen una postura firme de condena a la ofensiva rusa y respaldan las iniciativas diplomáticas que cuestionan cualquier manifestación de apoyo a la guerra.

Desde los círculos diplomáticos occidentales se considera que este tipo de gestos forman parte de la estrategia comunicativa del Kremlin para proyectar fortaleza en el exterior.

La controversia se produce en un momento de elevada tensión global, con el conflicto en Ucrania aún activo y con intercambios de ataques en distintos frentes.

En todo caso, las quejas de las autoridades asiáticas no tienen mucho recorrido, ya que, pese a la protesta formal, Seúl apenas dispone de margen para forzar la retirada del cartel sin dañar la complicada relación entre ambos países.

Las misiones diplomáticas gozan de protección bajo el derecho internacional y el país anfitrión no puede intervenir directamente en sus instalaciones, por lo que todo apunta a que la solución dependerá de una decisión unilateral del gobierno ruso.

Mientras tanto, la imagen del lema ondeando sobre la capital surcoreana simboliza cómo la guerra en Ucrania continúa proyectando sus efectos más allá de Europa, tensionando equilibrios diplomáticos en regiones geográficamente distantes, pero estratégicamente conectadas.

La respuesta rusa

Desde la Embajada de Rusia en la capital Seúl, sostienen que la frase forma parte de las conmemoraciones tradicionales vinculadas al Día del Defensor de la Patria y a la memoria de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial.

El lema “Victory will be ours” ha sido utilizado históricamente en Rusia en contextos patrióticos y militares, aunque desde el inicio de la guerra en Ucrania ha adquirido una connotación inequívoca asociada al conflicto actual.

En lo relativo a esta cuestión, diplomáticos rusos mantienen que se trata de un mensaje de carácter histórico y nacional, no dirigido específicamente al gobierno surcoreano.

De cualquier modo, la coincidencia de desplegar la pancarta en los días previos a que se produjera el aniversario de la invasión rusa en Ucrania, es interpretado como un gesto político deliberado, lo que ha avivado las tensiones.

En paralelo, desde el Ministerio de Defensa de Seúl, han reiterado su rechazo a la agresión rusa sobre Ucrania producida en la madrugada del 24 de febrero de 2022.

“El Gobierno surcoreano ha mantenido consistentemente la postura de que la invasión rusa a Ucrania es un acto ilegal". Indicó Ahn Gyu-back, principal responsable civil de la defensa y seguridad en Corea del Sur bajo el Gobierno actual.

Desde la delegación ucraniana todavía no se han manifestado sobre estos hechos, así como tampoco se ha pronunciado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.