Kim Jong-un presume del poder militar de Corea del Norte, enseña su nuevo cohete nuclear y celebra la mejoría económica

Kim Jong-un resaltó la modernización del arsenal nuclear norcoreano y el aumento de ensayos balísticos, desafiando las sanciones internacionales.

Corea del Norte ha enviado miles de soldados a apoyar a Rusia en Ucrania, recibiendo a cambio tecnología militar, alimentos y recursos energéticos.

El líder norcoreano celebró la mejoría económica del país, atribuyéndola al fortalecimiento de lazos estratégicos con Rusia y China.

Kim Jong-un presentó un nuevo cohete nuclear durante el IX Congreso del Partido de los Trabajadores, destacando el poder militar de Corea del Norte.

El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, realizó distintos actos durante la celebración del Congreso del Partido de los Trabajadores, un evento clave para la vida política del país, sumido en una dictadura de partido único.

Este jueves, durante un evento previo al inicio del IX Congreso del partido único de Corea del Norte, Kim presumió del poder militar del país asiático, en un acto celebrado en la explanada situada frente a la Casa de la Cultura en Pionyang, realizado junto al ejército.

Con el dictador norcoreano al frente, según la información difundida por la agencia estatal KCNA, durante esta exhibición se mostraron una serie de cohetes reactivos autopropulsados de gran calibre, la que sería la última gran arma nuclear con la que cuenta el régimen ermitaño.

El líder supremo de Corea del Norte elogió este nuevo lanzacohetes, al que describió como un sistema de armamento excepcional que combina la precisión de un misil balístico táctico con la capacidad de fuego en ráfaga de la artillería múltiple.

A la vez, el líder norcoreano ha advertido que se trata del "sistema de ataque intensivo más poderoso del mundo".

Un proyectil surca el aire durante una jornada en la que el líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó un ejercicio de lanzamiento de misiles de crucero estratégicos de largo alcance. Reuters

Durante la ceremonia, aplaudió la labor de "los obreros de la industria armamentística" del país y subrayó que esta nueva batería de lanzacohetes constituye "el regalo más valioso para el glorioso congreso del partido", remarcando que su finalidad es reforzar la seguridad nacional del Estado asiático.

Este viernes, durante la inauguración del Congreso, el mandatario norcoreano celebró "la mejoría económica" del país, a la vez que se ha congratulado del peso que está ganando Corea del Norte en la región, gracias a los vínculos estratégicos con Rusia y China.

Kim, que afronta su decimoquinto año en el poder, se encuentra en una posición mucho más sólida que cuando convocó por última vez el congreso en 2021, cuando el país sufría una parálisis económica, agravada por la pandemia del COVID-19 y por su fallida estrategia diplomática con Estados Unidos.

En aquel momento, admitió los fracasos económicos y presentó un plan de desarrollo a cinco años hasta 2025, en el que instaba a la autosuficiencia económica a través de la movilización masiva. Además, apostó por redoblar las ambiciones nucleares y por ampliar los lazos con sus principales aliados, Rusia y China.

En la actualidad, el régimen de Pionyang parece menos aislado y más seguro, respaldado por vínculos más estrechos, especialmente con Rusia, un amplio arsenal nuclear temido por las principales potencias del mundo y una economía que a ojos del exterior mejora gradualmente.

Durante la inauguración del IX Congreso del Partido de los Trabajadores, se mostró optimista respecto al futuro del país: "Los peores tiempos", oficialmente, han quedado atrás, y se abre paso una "nueva era", afirmó.

El líder norcoreano Kim Jong Un, asiste al IX Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea en Pionyang, Corea del Norte. Reuters

El dictador norcoreano, en el poder desde 2011, subrayó el esfuerzo que el ejecutivo ha realizado durante el último lustro, para lograr revertir el rumbo económico, a la vez que señaló que se ha logrado "un cambio de era".

"Nunca ha habido un período como este, en el que logramos éxitos tan grandes a pesar de la dureza de las pruebas y dificultades", remarcó.

Las fotografías difundidas por los medios estatales han mostrado al veterano dirigente ataviado con traje y corbata de estilo occidental, un detalle que marca contraste con el anterior congreso del partido único, en el que optó por el tradicional atuendo oscuro asociado a la estética comunista.

Con el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás, Kim se dirigió a un auditorio colmado por cerca de 5.000 delegados del Partido del Trabajo.

El líder norcoreano Kim Jong-un habla durante el IX Congreso del Partido del Trabajo de Corea (PTC) en Pyongyang.. Reuters

Según un informe de la ONU, el régimen de Corea del Norte se ha convertido en uno de los entornos más restrictivos del planeta en materia de libertades fundamentales. "Ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual", recoge el estudio.

El documento advertía, entre otros aspectos, de que el régimen ha incrementado de forma notable el recurso a la pena de muerte en la última década, con ejecuciones que alcanzan incluso a quienes consumen o difunden películas, series o música procedentes de países considerados "hostiles" por las autoridades.

Kim Jong Un, presidente de Corea del Norte, alabó "el crecimiento económico del país" durante los últimos cinco años. KCNA EFE

El giro más importante realizado por el régimen de Pionyang ha sido el acercamiento a Rusia, su principal aliado en el exterior. Durante el congreso, el líder alabó el progreso económico que ha logrado el país, gracias al apoyo económico ruso durante los últimos años.

En junio de 2024, el líder norcoreano y el presidente ruso, Vladímir Putin, sellaron un acuerdo de asociación que incluye un tratado de defensa mutua en caso de agresión externa y pactaron el envío de soldados y material militar norcoreano para ayudar al Kremlin en su ofensiva contra Ucrania.

En este contexto, tan solo turistas procedentes de Rusia tienen permitida la entrada en Corea del Norte, según señala la empresa Rowan Beard, de Young Pioneer Tours, una compañía especializada en viajes al país.

Presencia militar en Ucrania

A cambio de este compromiso alcanzado entre Corea del Norte y Rusia, se cree que, a cambio, Moscú está ayudando al régimen de Pionyang en diferentes aspectos. En primer lugar, desde el Kremlin se estaría recibiendo información tecnológica relacionada con armas nucleares y recursos militares.

Además, el acercamiento entre Rusia y Corea del Norte va más allá del ámbito militar e incluiría el suministro de alimentos y recursos energéticos por parte de Moscú, lo que ha aliviado la presión económica sobre el régimen norcoreano en un contexto marcado por las sanciones y la escasa capacidad de alcanzar acuerdos comerciales con otros mercados.

La cooperación militar entre estos dos aliados se ha concretado en un amplio apoyo por parte del régimen norcoreano en Ucrania, con un amplio despliegue de soldados en territorio ucraniano.

De acuerdo con el NIS, el servicio de Inteligencia de Corea del Sur, el contingente norcoreano desplegado en la región rusa de Kursk, próxima a la línea del frente, rondaría los 11.000 efectivos norcoreanos y calcula que cerca de 6.000 de ellos habrían muerto o resultado heridos.

En paralelo a esta información, el líder Kim Jong-un ha intensificado en los últimos meses los actos públicos de reconocimiento y homenaje a los combatientes, en un gesto interpretado como respaldo político a su participación.

En esta línea, el propio Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha denunciado la amenaza para el mundo que supone que soldados norcoreanos estén en Rusia, recibiendo entrenamiento en tácticas de guerra híbrida, antes de ser enviados al frente en distintas zonas de combate en Ucrania.

Entre alguna de las actividades que estarían aprendiendo en los campamentos militares de Rusia, se encuentran diversas técnicas para contrarrestar misiles y diversos tipos de drones.

El dirigente ucraniano ha cifrado en alrededor de 10.000 el número de combatientes procedentes de Corea del Norte que han sido desplazados hasta Rusia.

Además, ha advertido del peligro de que estos soldados reciban estas instrucciones y señaló que al menos parte de esa experiencia regresará a Corea del Norte, lo que tendría implicaciones para la seguridad más allá del actual conflicto.

Hay que resaltar que Kim Jong-un, ha defendido de forma reiterada la ampliación y modernización del arsenal norcoreano, incluidas las armas nucleares, ante un eventual enfrentamiento con Corea del Sur y Estados Unidos.

En esta línea, Pionyang ha aumentado sus ensayos con misiles balísticos, desafiando las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, a la vez que ha aumentado la investigación en tecnología nuclear, de la mano de su aliado ruso.