Las alarmas de incendio de los rascacielos arrasados por el fuego en Hong Kong no funcionaban: hay 128 muertos

Así han quedado los ocho rascacielos de un complejo de Hong Kong tras ser arrasados por un incendio. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Las alarmas de incendio de los rascacielos afectados en Hong Kong no funcionaron durante el incendio que dejó al menos 128 muertos y cerca de 200 desaparecidos. El fuego se originó en la torre 8 de Wang Fuk Court y se propagó rápidamente a siete de los ocho bloques debido a materiales inflamables y andamiaje de bambú. Cinco personas han sido detenidas, incluyendo directivos de la empresa de arquitectura y de la constructora encargadas de la renovación, por presunta responsabilidad en el incendio.

Ninguna de las alarmas de incendio de los rascacielos afectados por el fuego el pasado miércoles en un complejo residencial de Hong Kong funcionó. Así lo ha confirmado las autoridades del país, que ya dan por finalizados los trabajos de rescate.

Al menos 128 personas han muerto y cerca de 200 están desaparecidas tras el incendio que ha arrasado la urbanización Wang Fuk Court de Hong Kong.

El fuego se inició en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada. Siete de las ocho torres se han visto afectadas por el incendio.

Vídeo | Un incendio devora varios edificios en Hong Kong

El origen del incendio

Wang Fuk Court estaba inmerso en un proceso de renovación por valor de 36,6 millones de euros, una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

Según los informes periciales preliminares, las llamas se extendieron en pocos minutos a otros seis edificios debido al empleo de planchas de poliestireno expandido de alta inflamabilidad instaladas en los huecos de los ascensores y a redes de malla exterior sin resistencia al fuego.

Además, tampoco ayudó el andamiaje de bambú instalado en varios de los rascacielos, que propagó aún más las llamas.

Cinco detenidos

Este viernes han sido detenidos dos directores de la empresa de arquitectura a cargo de la renovación del complejo residencial cuyo incendio ha dejado hasta ahora 94 muertos.



Se trata de dos ejecutivos de Will Power Architects, que actuó como consultora para el proyecto de renovación de las ocho torres que conforman Wang Fuk Court, según South China Morning Post.

Con estas dos detenciones se eleva a cinco la cifra de personas bajo arresto por su presunta responsabilidad en el incendio.



El jueves las autoridades detuvieron a tres altos directivos de la constructora Prestige Construction & Engineering, responsable de las obras de rehabilitación: los administradores Hau Wa-kin y Ho Kin-yip, y el apoderado Steve Wong Chung-kee, todos acusados de homicidio imprudente grave.

Dicha firma acumula un historial de sanciones por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral, de acuerdo a la investigación.