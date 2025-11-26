Al menos cuatro muertos en un espectacular incendio en varios rascacielos de Hong Kong: hay varias personas atrapadas

El incendio de este miércoles en varios rascacielos de Hong Kong. Reuters

Al menos cuatro personas han muerto y ocho resultaron heridas este miércoles en un incendio de gran magnitud en un complejo residencial en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en uno de los rascacielos.

Además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Algunos bomberos han resultado heridos mientras intentaban apagar las llamas que están arrasando varias torres de 31 pisos.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en varias imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.

El incendio ha tenido lugar en Wang Fuk Court, un complejo de viviendas de ocho bloques que ofrece cerca de 2.000 unidades residenciales.

Varios de los rascacielos próximos a la torre en la que se ha iniciado el fuego tienen andamios de bambú en su exterior, por lo que el incendio se extiende con facilidad.

Hong Kong es uno de los pocos lugares del mundo donde todavía se utiliza ampliamente el bambú para los andamios en la construcción.