Condenado a la pena de muerte un hombre en India por quemar viva a su mujer como "remedio" para aclarar su piel oscura

Un tribunal de la ciudad india de Udaipur ha condenado a la pena capital a un hombre que prendió fuego a su esposa tras años de insultos y vejaciones por su tono de piel.

El caso, ocurrido en 2017 pero resuelto judicialmente este fin de semana, ha sacudido al país al poner de relieve una vez más la arraigada obsesión social con la piel clara y las consecuencias mortales del colorismo.

La víctima, identificada como Lakshmi, murió en 2017 después de que su marido, Kishandas, vertiera sobre ella un líquido corrosivo bajo el pretexto de que se trataba de un “remedio” para aclarar su piel.

Según las declaraciones que la joven dejó a la policía, a los médicos y a un magistrado antes de fallecer, él prendió fuego a su cuerpo con un incienso y, mientras ardía, arrojó el resto del líquido antes de huir.

Fueron los padres y la hermana del acusado quienes la trasladaron de urgencia al hospital, donde no pudo sobrevivir a las graves quemaduras.

Lesa humanidad

El juez de distrito Rahul Choudhary calificó el asesinato de “rarest of the rare” (el más extraño de los extraños), una categoría jurídica que en India justifica la imposición de la pena de muerte.

En su sentencia, afirmó que el caso “no solo fue un delito contra Lakshmi, sino un crimen contra la humanidad”.

Subrayó además la “crueldad excesiva” del acusado al arrojar el líquido inflamable mientras su esposa se encontraba envuelta en llamas.

El fiscal público Dinesh Paliwal celebró la condena como “histórica” y expresó su esperanza de que sirva como advertencia.

“Se trataba de una mujer joven, en la veintena, que fue asesinada brutalmente. Era hija, era hermana, era alguien querida. Si no protegemos a nuestras hijas, ¿quién lo hará?”, declaró.

Sociedad colorista

El proceso judicial ha vuelto a exponer el profundo arraigo de los prejuicios vinculados al color de piel en la sociedad india.

En su testimonio, Lakshmi relató que desde su matrimonio en 2016 sufría insultos de su marido, que la llamaba “kali” -oscura- y la humillaba por su apariencia.

La preferencia por pieles claras atraviesa numerosos ámbitos en India, desde el mercado multimillonario de cremas blanqueadoras hasta los anuncios matrimoniales en los que el tono de piel de la mujer suele destacarse como atributo esencial.

En repetidas ocasiones, los medios locales han informado de mujeres que se quitan la vida tras sufrir humillaciones constantes por su “complexión oscura”.

Aunque en los últimos años activistas y campañas públicas han intentado combatir este fenómeno, la discriminación persiste de forma sistemática.

“Hasta que no se produzca un cambio cultural profundo, estas actitudes seguirán arruinando vidas”, advirtió un colectivo de defensoras de derechos de las mujeres en declaraciones recogidas por la BBC.

El abogado del condenado, Surendra Kumar Menariya, insiste en la inocencia de su cliente y asegura que recurrirá el fallo.

La sentencia de muerte debe ser confirmada ahora por el Tribunal Superior, mientras la defensa prepara su apelación en los próximos 30 días.