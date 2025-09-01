Al menos 600 muertos y 2.000 heridos en Afganistán: un fuerte terremoto de magnitud 6 ha sacudido el este del país

El epicentro se ha situado cerca de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y que ha tenido varias réplicas haya sacudido este domingo por la noche el este de Afganistán, informaron fuentes oficiales.

"En los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 resultaron heridas y cientos de viviendas fueron destruidas", ha indicado a Efe Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, una de las provincias afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo hora local (21:17 hora peninsular española), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5,2.

