El gran secreto de Kim Jong-un, al descubierto: una base que esconde misiles balísticos con capacidad nuclear

El líder norcoreano Kim Jong-un visita un monumento a los mártires a finales de julio. Reuters / KCNA

Corea del Norte tiene una base secreta en la que podría estar escondiendo misiles balísticos intercontinentales con capacidad para portar ojivas nucleares y que podrían alcanzar el territorio de Estados Unidos. Así se desprende de un informe basado en imágenes por satélite elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un think tank con sede en Washington.

La base de misiles "no declarada" se encuentra en Sinpung-dong, en la provincia de Pyongan del Norte, a unos 27 kilómetros de la frontera con China, según el informe publicado por la web especializada Beyond Parallel, que adjunta imágenes satelitales del complejo tomadas el pasado mes de julio.

En la base, edificada entre 2004 y 2014 y posteriormente mejorada, estaría desplegada una brigada equipada con entre seis y nueve misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) de los modelos Hwasong-15 o Hwasong-18, o bien con un sistema aún no revelado. Según el think tank, estos proyectiles "suponen una amenaza nuclear al este de Asia y al territorio continental de EEUU".

Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, visitando una fábrica de armamento. Reuters / KCNA

Estos proyectiles serían capaces de portar ojivas nucleares y estarían acompañados por lanzaderas móviles tipo TEL (transportador-erector-lanzador) o MEL (lanzador-erector móvil), según el informe de Beyond Parallel, que depende del CSIS.

El informe considera que, en caso de crisis, los misiles y lanzaderas abandonarían el recinto para encontrarse con unidades encargadas del transporte de ojivas y proceder al lanzamiento desde puntos predeterminados.

La base, según recoge la agencia Efe, se integra en el llamado "cinturón estratégico de misiles" junto con otras instalaciones no declaradas como Hoejung-ni, Sangnam-ni y Yongnim, que constituyen elementos centrales de la estrategia balística de Corea del Norte y de la expansión de sus capacidades nucleares.

El reporte subraya que el despliegue de misiles en Sinpung-dong supone un riesgo directo para Asia Oriental y, por su alcance potencial, para el territorio continental de Estados Unidos, ya que proyectiles como el Hwasong-18 podrían superar los 15.000 kilómetros.

La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de EEUU calcula que Corea del Norte dispone actualmente de menos de diez ICBM. Sin embargo, se calcula que en los próximos diez años el régimen podría llegar a producir hasta 40 unidades adicionales, según las estimaciones de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.