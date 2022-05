Yolanda Vega, la candidata de origen español que busca hacer historia en las elecciones de Australia

Son muchas las razones que han llevado a Yolanda Vega, nacida en Madrid hace 56 años, a presentarse a los comicios generales que Australia celebra este 21 de mayo. La principal es su pasado como inmigrante: llegó al país en 1971 acompañada de sus dos hermanas y sus padres, que huían de la dictadura franquista.

Ahora, a través del partido Reason Party, Vega es la número uno en la lista de candidatos de la región de Victoria (uno de los seis estados que conforman el país) y busca defender “la multiculturalidad” del lugar que la acogió en su infancia. Una característica que refrenda el último censo nacional, ya que de los más de 25 millones de personas que viven en Australia, 7 millones han nacido en el extranjero.

Para poder representar a esas minorías, la candidata tendrá que conseguir primero un escaño en el Legislativo de Camberra, lo que la convertiría en la primera persona de origen español en conseguirlo. Y es que a pesar de que tuvo que renunciar a la ciudadanía española para presentarse a las elecciones -tal y como exige el artículo 44 de la Constitución australiana-, Vega sostiene que “lleva a España en el corazón”, según declaró en una entrevista a la agencia Efe.

Otra de sus principales motivaciones tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Investigadora doctoral en Derecho Internacional de los Derechos de la Mujer, Vega fue directora general de la Cámara de Mujeres de Australia. También se convirtió en la representante australiana de la primera Cumbre Económica de Mujeres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) celebrado en 2011.

Agenda feminista y ecologista

Sin embargo, a pesar de su amplia experiencia en el activismo de los derechos de las mujeres, no lo tendrá fácil en el Parlamento Australiano. En el órgano legislativo, sólo un 31% de los diputados y el 53% de los senadores son mujeres. No obstante, ese no es el único obstáculo: según un informe de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, las parlamentarias sufren más acoso sexual que la media de mujeres de todo el país.

Un reporte que fue encargado por el Gobierno del país tras el caso de la asesora gubernamental Brittany Higgins, que en febrero de 2021 denunció haber sido violada en la oficina del Ministerio de Defensa por un compañero.

“Hay una cultura machista en el Parlamento y además no es multicultural”, explicó Vega en la entrevista a Efe, donde confesó que ella también había sufrido acoso sexual durante los 15 años que ha tenido relaciones con el órgano del Gobierno. “Que te toquen el culo cuando estás rodeada de un grupo de hombres es algo que he vivido y que pretendo erradicar”, matizó.

Su agenda contempla también uno de los temas que más polémica ha suscitado en el Parlamento nacional: el cambio climático. Azotado por constantes y devastadores incendios desde hace años, el país oceánico ha sido duramente criticado por la comunidad internacional por sus débiles políticas medioambientales.

De hecho, según el Índice de Actuación sobre Cambio Climático de 2021 elaborado por Germanwatch, Australia es uno de los peores en emisión de gases de efecto invernadero, implantación de energías renovables y políticas climáticas.

Crear un plan urgente de mitigación del cambio climático es uno de los puntos fuertes del partido que representa Vega, el Reason Party, que se describe como una formación "con sentido común". Despenalizar las drogas, legalizar el Cannabis, sacar la religión de la política, conseguir la reconciliación con la comunidad indigena y conseguir la igualdad de derechos para las mujeres y la comunidad LGTBI+ son algunas de las principales propuestas de un partido cuya representación es todavía minoritaria.

