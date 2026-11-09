Vance, Rubio o DeSantis contra Harris, Ossoff o Newsom: el mapa de candidatos para 2028 tras el batacazo de Trump

Los contundentes triunfos demócratas en estados clave como Pensilvania, Georgia y Texas alteran el mapa de cara a la recolección de votos electorales en 2028.

J. D. Vance, Marco Rubio y Ron DeSantis perfilan la sucesión republicana en medio del debate interno sobre las políticas de Donald Trump y el impacto de los aranceles.

Nombres como Josh Shapiro, Gavin Newsom, Jon Ossoff y Kamala Harris se posicionan como posibles referentes demócratas para relevar la figura de liderazgo en la Casa Blanca.

La recuperación de ambas cámaras del Congreso por parte de los demócratas en las elecciones legislativas abre la carrera para las presidenciales de 2028.

El pasado martes, los votantes de Pensilvania le dieron al demócrata Josh Shapiro otros cuatro años como gobernador. El miércoles por la mañana, en el programa matinal de la CBS, la presentadora le preguntó si quería aprovechar la entrevista para anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Shapiro se rio y esquivó la pregunta. "Quiero responder al resto de tus preguntas, Gayle".

Todavía quedaban votos por contar. Los demócratas acababan de recuperar las dos cámaras del Congreso y la pregunta ya era quién podía llevar al partido de vuelta a la Casa Blanca en noviembre de 2028. Shapiro sale reforzado por su victoria en Pensilvania, uno de los estados que ayudaron a Donald Trump a ganar la presidencia hace dos años.

Para los republicanos, la cuestión es quién tomará el relevo. A Trump le quedan dos años de mandato y la Constitución le impide ser elegido por tercera vez. Su vicepresidente, J. D. Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio, figuran entre los posibles sucesores. Aunque ahora mismo hay más preguntas que respuestas.

Shapiro no solo ha ganado la reelección como gobernador. Los cuatro candidatos demócratas al Congreso a los que ayudó a recaudar fondos también lo han hecho en distritos que estaban en manos republicanas. Para 2028, podría ser una buena opción tras conseguir una victoria holgada en uno de los estados que suelen decidir las presidenciales.

Gavin Newsom, por su parte, también ha influido en la pelea por el Congreso desde California. Cuando los republicanos de Texas cambiaron sus distritos electorales para intentar ganar más escaños, el gobernador californiano impulsó un referéndum para redibujar los de su estado. El nuevo mapa ha ayudado a los demócratas a ganar varios escaños.

Newsom ya ha viajado dos veces a Carolina del Sur, el primer estado que votará para elegir al candidato demócrata en 2028.

Sus planes dependen en parte de Kamala Harris. En septiembre, Newsom dijo que se apartaría si ella volvía a presentarse. La exvicepresidenta, que perdió frente a Trump en 2024, aún se reserva la decisión. En un sondeo de Harvard-Harris anterior a las legislativas, el 34% de los demócratas consultados prefería a Harris y el 20%, a Newsom.

Otro de los grandes vencedores de las midterms fue el senador Jon Ossoff en Georgia. En un estado decisivo del sur donde Trump se impuso en las últimas presidenciales, Ossoff logró una contundente reelección al Senado tras derrotar por 18 puntos de diferencia (59% frente al 41%) al congresista republicano Mike Collins.

Su triunfo le colocó en las quinielas para la Casa Blanca en 2028. Con solo 39 años, una formidable red nacional de recaudación de fondos y un perfil que equilibra pragmatismo económico y defensa de los derechos civiles, sus partidarios defienden que representa el relevo generacional que necesita el partido para conquistar el cinturón del sol.

Sin embargo, cuando le preguntaron esta semana si contemplaba una carrera presidencial, Ossoff esquivó el titular alegando que su único compromiso ahora es servir a Georgia, pero en los despachos demócratas pocos dudan de su ambición nacional.

Entre los nombres que llevan tiempo sonando para 2028 está el de Alexandria Ocasio-Cortez, una de las voces más conocidas de la izquierda demócrata. En Míchigan hizo campaña por Abdul El-Sayed, que ha ganado un escaño en el Senado defendiendo un seguro público de salud para todos.

El triunfo le da a la congresista un argumento para ocupar el espacio de Bernie Sanders, que ha descartado volver a presentarse.

A la lista se suman los gobernadores JB Pritzker (Illinois), Gretchen Whitmer (Michigan) y Andy Beshear (Kentucky), y los senadores Cory Booker (Nueva Jersey) y Mark Kelly (Arizona).

El senador Abdul El-Sayed celebra su victoria en Michigan junto a su esposa Sarah Jukaku. Brian Snyder Reuters

Del 12 al 14 de noviembre, el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y otros posibles aspirantes se reunirán en Denver en uno de los primeros grandes encuentros demócratas tras las legislativas. Allí debatirán cómo recuperar la Casa Blanca, aunque la primera votación de las primarias está prevista para el 22 de enero de 2028.

Los demócratas necesitan a alguien que reúna a progresistas y moderados y dé motivos para repetir el voto a quienes el martes querían frenar a Trump.

La sucesión de Trump

El candidato republicano, en cambio, tendrá que conservar el apoyo de MAGA, el movimiento de Trump, y recuperar a los votantes que el martes dieron la espalda al partido. Eso ya obliga a discutir qué políticas del presidente conviene mantener.

Los aranceles han abierto esa pelea entre quienes los defienden y quienes quieren recuperar la apuesta del conservadurismo republicano por el libre comercio.

Antes de las legislativas, Vance aparecía en cabeza en varios sondeos de las primarias republicanas. Tras el batacazo, ha señalado a Irán. "La razón por la que hemos perdido es la guerra", escribió, intentando quitarse responsabilidad.

Durante meses había defendido la ofensiva como necesaria para impedir que Teherán se hiciera con un arma nuclear. Vance había aplazado hasta después de las elecciones su decisión sobre 2028. Preguntado por esa posibilidad, Trump ha respondido que "quizá ni se presente".

El otro nombre que suena con fuerza es el de Marco Rubio. El secretario de Estado ha defendido la decisión de Trump de atacar Irán y, ante los rumores de dimisión, ha asegurado que piensa seguir en el Gobierno hasta el final del mandato.

Rubio ya compitió contra Trump en las primarias de 2016 y puede atraer al ala más tradicional del partido. En diciembre pasado dijo que apoyaría a Vance si se presentaba.

Ron DeSantis ya se enfrentó a Trump en las primarias republicanas de 2024. Ahora, a punto de dejar el gobierno de Florida, reivindica que su partido haya conservado allí la gobernación y un escaño en el Senado en medio del fracaso a nivel nacional. También se plantea competir el senador por Kentucky Rand Paul.

En Texas, Ted Cruz tiene una derrota que explicar. El senador, que quedó segundo frente a Trump en las primarias de 2016, hizo campaña con el republicano Ken Paxton. La victoria demócrata de James Talarico por unos 12 puntos y de su compañera de partido Gina Hinojosa ponen en riesgo su candidatura.

Cruz, que en agosto reconoció que todavía quería ser presidente, ha reprochado a su partido que restara importancia al coste de la vida. "Los aranceles han encarecido todo y la guerra de Irán se ha alargado demasiado", ha dicho.

Ron DeSantis confirmó que los condados que no entreguen información clave podrían pagar multas diarias de hasta 100.000 dólares. Europa Press

Los demócratas también han ganado la gobernación y un escaño en el Senado en Ohio e Iowa. Junto con Texas, son 63 de los 270 votos electorales que hacen falta para llegar a la Casa Blanca.

Trump ganó los tres estados cada vez que se presentó. Si los demócratas consiguen disputar Texas en 2028, el candidato republicano tendrá que dedicar allí parte del dinero que su partido solía concentrar en estados como Pensilvania o Míchigan.