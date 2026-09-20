La OTAN bendice el extraño acuerdo sobre Groenlandia: la soberanía es de Dinamarca pero Trump tendrá el control militar

La firma formal del acuerdo está prevista para la próxima semana y deberá ser ratificada por los parlamentos de Dinamarca y Groenlandia antes de entrar en vigor.

El pacto permite a EE.UU. ampliar instalaciones militares y desplegar tecnología avanzada en la isla sin requerir aprobación parlamentaria danesa para cada operación.

La OTAN respalda el acuerdo al considerar que refuerza la vigilancia y seguridad en el Atlántico Norte ante la presencia de Rusia y China en el Ártico.

Estados Unidos asume el control militar de Groenlandia de forma indefinida, aunque Dinamarca mantiene la soberanía territorial y el derecho a la autodeterminación de la población local.

El acuerdo entre Washington, Copenhague y Nuuk sobre Groenlandia establece un escenario diplomático claro: Donald Trump asume el control militar del territorio, la OTAN respalda la decisión estratégica y Dinamarca mantiene la titularidad formal de la isla.

El texto del pacto divide la gestión en dos ámbitos diferenciados: Dinamarca conserva la soberanía territorial y el derecho a la autodeterminación de la población groenlandesa, mientras que Estados Unidos asume la defensa y la seguridad de la isla con carácter indefinido.

La OTAN ha avalado esta fórmula al considerar que el blindaje militar estadounidense en Groenlandia refuerza la vigilancia en el Atlántico Norte ante la presencia de Rusia y China en el Ártico.

El presidente estadounidense ha calificado la medida como un acuerdo de control permanente que otorga a Washington la responsabilidad de garantizar la seguridad de la isla y del continente americano.

Trump ha asegurado en sus redes sociales que el pacto tiene un alcance de "vida indefinida" y que los trabajos para ampliar la presencia militar sobre el terreno comenzarán de forma inmediata en coordinación con la población local.

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Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, sostienen que el pacto no compromete la integridad del Reino de Dinamarca.

Copenhague defiende que la negociación fortalece la seguridad común en el Ártico y en el Atlántico Norte, beneficiando tanto a los países firmantes como al conjunto de los socios europeos e integrados en la Alianza Atlántica.

En el plano operativo, el nuevo marco modifica el tratado bilateral de defensa de 1951. Con esta actualización, Estados Unidos dispone de margen para ampliar instalaciones como la Base Aérea de Pituffik (anteriormente conocida como Thule), desplegar sistemas de detección balística y radares de alerta temprana, y aumentar el número de efectivos sin requerir aprobaciones previas por parte del Parlamento danés para cada movimiento operativo.

Desde la perspectiva estratégica de la OTAN, el acuerdo resuelve un punto ciego en la defensa del Flanco Norte.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Groenlandia , Jens-Frederik Nielsen, visitan el buque de inspección Thetis en Nuuk. Reuters

La masa terrestre de Groenlandia resulta clave para el control del paso naviero y submarino entre el Océano Ártico y el Atlántico, conocido en la jerga militar como la brecha GIUK (Groenlandia, Islandia y Reino Unido).

El despliegue permanente de tecnología y tropas estadounidenses en la isla busca neutralizar cualquier intento de avance ruso en las rutas marítimas septentrionales, así como frenar las aspiraciones de inversión en infraestructuras por parte de China.

La firma formal del documento está prevista para la próxima semana, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

A partir de ese momento, el texto deberá someterse a los correspondientes procedimientos de ratificación parlamentaria tanto en Copenhague como en el parlamento autonómico de Nuuk antes de entrar plenamente en vigor.

El pacto pone fin a meses de fricción diplomática entre las partes.

La insistencia continuada de la Casa Blanca durante el último año sobre la necesidad de adquirir o controlar Groenlandia por motivos de seguridad nacional había generado tensiones internas dentro de la alianza.

La mediación de los equipos de trabajo de la OTAN iniciada a principios de año ha permitido canalizar las exigencias de Washington dentro de una estructura de cooperación bilateral que evita una ruptura formal entre los socios atlánticos.

Sin embargo, el acuerdo deja abiertos interrogantes sobre la aplicación práctica del texto a medio y largo plazo.

Aunque las autoridades locales en Nuuk han valorado positivamente que el texto reconozca explícitamente los intereses de la población autóctona y su derecho a la autodeterminación, la convivencia entre el incremento de la infraestructura militar norteamericana y los proyectos de desarrollo social y ambiental de la isla dependerá de la letra pequeña que se desarrolle tras la aprobación legislativa.

Por ello, la aplicación real de estos acuerdos exigirá un seguimiento detallado en el ámbito parlamentario para garantizar que los compromisos fijados en el texto no se diluyan con el tiempo.

Con esta resolución, Washington consolida su posición de liderazgo en el reparto de fuerzas en el Ártico, mientras que Dinamarca y la OTAN logran encauzar las demandas unilaterales de la administración estadounidense mediante un marco legal que preserva la estabilidad de la alianza en el continente europeo.