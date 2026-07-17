Trump cesa a su operador de teleprónter por ganar 100.000$ en apuestas ilegales sobre el contenido de sus discursos

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha despedido a su operador de teleprónter, Gabriel Pérez, por ganar casi 100.000 dólares apostando ilegalmente sobre el contenido de los discursos presidenciales. Pérez realizó apuestas en más de doce discursos de Trump en la plataforma Kalshi, utilizando información privilegiada para beneficiarse económicamente. La Casa Blanca ha suspendido el empleo y sueldo de Pérez mientras continúan las investigaciones, destacando que Trump considera el caso una "vergüenza". No es la primera vez que surgen sospechas de uso de información privilegiada en plataformas de apuestas; ha habido casos similares en el pasado relacionados con eventos políticos y militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha despedido a su operador de teleprónter, Gabriel Pérez, tras salir a la luz que habría ganado casi 100.000 dólares (unos 87.400 euros) apostando ilegalmente en la plataforma de predicción Kalshi sobre las palabras que pronunciaba el mandatario en sus discursos.

Pérez, asistente técnico de Trump desde 2016, habría ganado miles de dólares tras apostar en más de doce discursos del líder republicano en Kalshi. Un hecho confirmado por investigadores de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), según indicaron fuentes cercanas al caso a la cadena ABC News.

Kalshi advirtió al regulador de los mercados de derivados financieros sobre las apuestas irregulares en su plataforma, donde los usuarios pueden apostar sobre palabras, frases o temas que pueden aparecer en los discursos públicos.

En un comunicado, el jefe de departamento de cumplimiento normativo de Kalshi, Robert DeNault, ha asegurado que su equipo de vigilancia "detectó rápidamente estas operaciones y las remitió a la CFTC tras una investigación de la bolsa". "Hemos estado colaborando con los reguladores en este asunto y hemos proporcionado las pruebas que hemos recopilado, como hacemos en cualquier caso", ha explicado.

La Casa Blanca ha anunciado la suspensión del empleo público y sueldo de Gabriel Pérez durante el transcurso de las investigaciones.

De acuerdo con un informe emitido por el Congreso, Pérez recibía un salario de 175.000 dólares, siendo uno de los miembros del personal de la Presidencia mejor pagados bajo el título oficial de "asistente adjunto del presidente y asesor técnico".

Fuentes citadas por ABC News han apuntado que el operador se habría reunido en los últimos meses con los reguladores y habría admitido algunas de sus apuestas. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha señalado que Trump considera lo sucedido una "vergüenza".

El también secretario de prensa, Davis Ingle, ha añadido que no le consta que otros miembros del personal hicieran estas apuestas: "La Casa Blanca tiene directrices éticas muy estrictas que dicen explícitamente que no se puede hacer eso".

Sospechas recurrentes

Sin embargo, no es la primera vez que existen sospechas sobre el uso de información privilegiada para el beneficio personal en plataformas como Kalshi o su rival Polymarket.

Las sospechas se iniciaron ya en los días previos al ataque de Estados Unidos a Venezuela con la apuesta de un usuario anónimo en Polymarket que ganó más de 400.000 dólares por manifestar que la incursión sería inminente.

Las investigaciones sobre este hecho terminaron con el arresto del sargento Gannon Ken Van Dyke, que había participado en el despliegue en Caracas el 3 de enero para arrestar a Nicolás Maduro.

En marzo de este año, la Casa Blanca emitió un memorando interno advirtiendo a su personal de no utilizar información privada en apuestas o mercados de predicción.