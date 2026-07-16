Los incendios de Canadá tiñen de humo el cielo de Nueva York a 3 días de la final del Mundial: "Es el peor que hemos visto"

Las claves

Las claves Generado con IA El humo de los incendios en Canadá ha cubierto Nueva York, tiñendo el cielo de naranja y reduciendo drásticamente la visibilidad. Las autoridades han alertado sobre la mala calidad del aire, recomendando permanecer en interiores y abriendo centros de enfriamiento y distribución de mascarillas KN95. El fenómeno de "cúpula de calor" ha agravado la crisis, atrapando el humo cerca de la superficie y extendiendo la contaminación hasta Maryland. Actualmente hay 857 incendios activos en Canadá, la mayoría fuera de control, afectando la calidad del aire en varias regiones de Estados Unidos y Canadá.

Acaso la silueta urbana más reconocible del planeta, el skyline de Nueva York amaneció este jueves teñido de naranja por el humo de los incendios que asolan Canadá.

A solo tres días de que sea escenario de la final del Mundial, una densa bruma cubre la ciudad y ha reducido drásticamente la visibilidad, afectando incluso los vuelos desde el aeropuerto de LaGuardia.

Como si se tratara de una película distópica, de las que Nueva York suele ser un protagonista más, el aire de la ciudad ha llegado a un nivel clasificado como "malsana para grupos sensibles".

"Hoy es el peor día que hemos visto hasta ahora", dijo la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, Heather Kenyon, citada por medios locales.

Ante este escenario, el Departamento de Salud ha instado a la población a tomar precauciones extraordinarias, advirtiendo que la exposición a las partículas finas del humo puede causar dificultad para respirar, tos, mareos y fatiga.

El alcalde Zohran Mamdani recurrió a las redes sociales para alertar sobre la situación y explicó que "la combinación de calor peligroso y aire insalubre es una seria amenaza para la salud de los neoyorquinos".

Tomorrow's combination of dangerous heat and unhealthy air is a serious threat to New Yorkers’ health.



If you can, stay somewhere cool with air conditioning, limit your time outdoors, drink plenty of water, and check on your neighbors — especially older New Yorkers and anyone… pic.twitter.com/1PDWXRmWLn — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 16, 2026

"Si puedes, quédate en un lugar fresco con aire acondicionado, limita tu tiempo al aire libre, bebe mucha agua y verifica a tus vecinos —especialmente a los neoyorquinos mayores y a cualquiera con una condición de salud", solicitó el alcalde a sus vecinos.

Como respuesta, las autoridades neoyorquinas han activado protocolos extraordinarios que incluyen la apertura de centros de enfriamiento y la distribución de mascarillas KN95 gratuitas en cientos de puntos a lo largo de los cinco distritos.

Manhattan, vista desde Brooklyn. Reuters

La crisis ambiental por el humo de los incendios se ha visto agravada por un fenómeno meteorológico conocido como "cúpula de calor" (heat dome), que ha atrapado el humo cerca de la superficie.

Se espera que las nubes de humo continúen desplazándose hacia el sur a lo largo del día, pudiendo llegar incluso hasta el estado de Maryland.

Mejora antes de la final

Eso sí, las autoridades esperan que las condiciones mejoren el viernes y se encuentren en un estado casi normal antes del domingo, cuando la selección española de fútbol busque su segunda estrella ante Argentina.

Aún se prevé que el cielo esté brumoso durante el fin de semana, aunque se espera que las condiciones mejoren con respecto a la calidad del aire de este jueves, según explicó Kenyon.

A pesar de las impactantes imágenes de Nueva York, la situación se extiende desde la región de los Grandes Lagos hasta la costa este norteamericana.

La peor calidad del aire se registra en las zonas más cercanas a los incendios activos, concentrándose en Minnesota, Wisconsin y la provincia canadiense de Ontario.

En Minneapolis, el Índice de Calidad del Aire (AQI) alcanzó un nivel de 343, categorizado como "peligroso", según IQAir.

En este momento, hay 857 fuegos activos en Canadá. De ellos, 23 comenzaron este jueves, de acuerdo a las autoridades canadienses. La gran mayoría de ellos están actualmente fuera de control.