Trump 'despluma' a sus fans: les vendió a 75$ una criptomoneda que ahora vale 0,02$ y les cobró 635 millones en comisiones

El escándalo ha reavivado el debate sobre posibles conflictos de intereses y ha impulsado nuevas propuestas para regular la actividad cripto de políticos.

La Organización Trump cobró 635 millones de dólares en comisiones por compra y venta de la moneda, mientras que la mayoría de inversores perdió dinero.

Los ingresos y el valor del patrimonio declarados por el presidente Donald Trump en 2025 han visto la luz en EEUU este martes. Lo más sorprendente es que los beneficios por operaciones relacionadas con criptomonedas alcanzaron 1.400 millones de dólares, más que ningún otro de sus negocios.

635 millones procedieron de las comisiones cobradas por la compra o la venta de sus meme coins (monedas meme). La moneda virtual coleccionable '$TRUMP' se anunció a bombo y platillo en enero de 2025, pocos días antes de que el presidente ocupara la Casa Blanca en su segundo mandato.

Las cifras declaradas demuestran que el lanzamiento de la moneda fue un negocio fabuloso para la Organización Trump, el conglomerado de empresas dirigido por sus hijos Eric y Donald Jr. Para muchos de sus seguidores, en cambio, ha supuesto la ruina. Compraron animados por el apoyo de su presidente y ahora esos activos no valen casi nada.

La familia Trump fundó la empresa World Liberty Finance en 2024 para invertir en el negocio de las criptomonedas. La idea de lanzar su propio token se planteó como "una expresión de apoyo" en el contexto de una dura campaña electoral.

"Mi NUEVO Meme Oficial de Trump está AQUÍ", anunciaba en X y Truth Social. Con sus mensajes, invitó a sus seguidores a unirse a "mi muy especial Comunidad Trump". Muchos seguidores quisieron mostrar su compromiso y compraron.

Salió al mercado con un valor inicial de 0,18 dólares (unos 0,16 euros en aquella fecha). Las ventas se dispararon: según la plataforma Bitget, en pocas horas el precio escaló hasta 21,51 dólares, un 12.000 % más.

Los Trump se llevaban una módica comisión del 0,3 % por cada token comprado o vendido. Sólo en los cuatro primeros días se contaron más de 100.000 millones de transacciones.

Dos días más tarde alcanzaba su valor máximo: 75,35 dólares y una capitalización de mercado de 15.000 millones de dólares. A partir de ese momento, el valor de la moneda se desplomó. Hoy, se compra a 0,02 dólares (1,8 céntimos de euro).

Morten Christensen, un inversor y seguidor de Trump, confió en los buenos augurios de su presidente. Quería invertir en criptomonedas y le pareció que el apoyo de la familia Trump sería una buena garantía de solidez. Su pretensión era ganar suficiente dinero con la operación como para jubilarse lo antes posible.

Uno de los artículos ofrecidos a los mejores compradores: el reloj de oro TRUMP. EE. gettrumpmemes.com/trumpclub

Hoy, su inversión no vale casi nada. "Ya se sabe que el mundo de las criptomonedas es como un juego", declaró a Wall Street Journal. "Está claro que a él le salió mejor que a mí", dijo cuando se enteró de que el presidente había obtenido más de 600 millones de dólares de ese negocio.

La fórmula de los Trump para enriquecerse con su propia moneda fue sencilla: tras el lanzamiento, el 80% de los tokens quedó bloqueado en manos de CIC Digital LLC y Fight Fight Fight LLC, entidades ligadas a la Organización Trump. Su venta se programó en tramos diferidos a partir del mes de abril de 2025.

Sin embargo, la primera operación se pospuso. La Organización Trump anunció una cena exclusiva con el presidente para los 220 mayores inversores privados. De esa forma, pretendían animar a sus mayores adeptos y a que otros mantuvieran las posiciones durante el mayor tiempo posible.

En el mes de junio, los Trump ya habían ganado 57 millones sólo en ese negocio. Sus seguidores políticos y muchos creyentes del valor de las criptomonedas habían comprado a precios altos, durante los días o semanas siguientes al lanzamiento. Ellos perdieron casi todo.

La plataforma Nansen, proveedora de datos del entorno 'cripto', sigue el rastro a 1,48 millones de carteras que compraron $TRUMP desde enero de 2025. Según sus datos, dos tercios de los inversores han perdido dinero. Quienes acudieron al mercado secundario no tuvieron mejor suerte: un 85 % compraron más alto que su valor actual.

La reacción en las redes ha sido diversa. Muchos seguidores se sintieron atraídos por el halo del presidente. Otros compraron para optar a la cena exclusiva, mientras unos cuantos declaran en X o Truth Social que se sienten engañados.

Trump’s memecoin, $TRUMP, was once the talk of Washington. It’s now down more than 95% from its 2025 high.



“People are losing on the coin, and they are vocal," said one crypto investor. "They are the people on Twitter like, ‘F--k this coin’ or ‘It’s a scam.’ And they’re right,… — POLITICO (@politico) April 23, 2026

Para los inversores más avezados en el mercado 'cripto' la volatilidad forma parte del juego. Saben que la posibilidad de ganar mucho dinero se asocia a un alto riesgo de perderlo.

Vincent Deriu, un consultor y entusiasta de Nueva York de 28 años, declaró a Wall Street Journal que acumuló tokens para asegurarse una plaza en la cena. A finales de 2025 vendió la mitad de su inversión, pero todavía mantiene 8.000 monedas que valen apenas 160 dólares (140 euros).

"Nadie te obliga a invertir en este producto", asegura. "La gente compra sabiendo que corre un riesgo. Los políticos deberían tomar nota y ser más transparentes acerca de cómo gana dinero", añadió.

A las ganancias de Trump gracias a las criptomonedas se sumaron los boyantes beneficios de los negocios tradicionales de su familia: complejos hoteleros, campos de golf y clubes exclusivos. También han contribuido sus participaciones en acciones de empresas como Nvidia y Meta, según muestran las declaraciones financieras.

La postura de la Casa Blanca

Desde la Casa Blanca se afirma que estas actividades no constituyen conflicto de intereses. "Todas las medidas adoptadas por el presidente Trump y su Administración se toman pensando en el mejor interés del pueblo estadounidense", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Un portavoz de la Organización Trump afirmó en un comunicado este martes que "la amplitud y el nivel de detalle de esta declaración subrayan aún más nuestro compromiso con la transparencia". Argumentó que las casi 1.000 páginas del documento "demuestran un nivel de transparencia financiera sin parangón en la historia presidencial".

Sin embargo, la situación provoca no pocas reticencias. Se abre un debate sobre la capacidad de enriquecimiento ligada al aprovechamiento del cargo que ostenta el presidente. Él argumenta que sus hijos gestionan los negocios familiares.

Antes de salir hacia Dakota del Norte, donde participará en los actos conmemorativos del 250 aniversario de los EEUU, los periodistas le preguntaron si se estaba aprovechando del cargo. "Estoy ganando mucho dinero porque la bolsa está subiendo mucho", declaró.

Aseguró que todo el mundo se estaba aprovechando de lo que él hacía desde el cargo y deberían agradecérselo. "Yo me beneficio porque tengo mucho dinero y mucha liquidez", añadió.

Las revelaciones sobre el origen de los beneficios familiares pueden complicar las ya turbulentas negociaciones sobre el proyecto de ley para regular diversas criptomonedas. Los demócratas y algunos republicanos quieren limitar las actividades de los políticos en ese terreno.

Plantean prohibir al presidente y a los cargos electos lucrarse con actividades relacionadas con los 'criptoactivos' que pudieran beneficiarse de las regulaciones que ellos mismos promueven. La información publicada este martes puede convertirse en un obstáculo para la negociación.

La senadora Cynthia Lummis (republicana por Wyoming) es una de las promotoras de la ley. Actualmente negocia con la Casa Blanca y los demócratas la redacción de la cláusula que ha de reflejar las cuestiones éticas. Aseguró a los medios que la normativa incluirá disposiciones estrictas y que es la mejor vía para abordar estas inquietudes.

El proyecto necesitaría cierto respaldo demócrata para alcanzar los 60 votos necesarios para superar el trámite en el Senado, tras haber recibido ya luz verde en la Cámara de Representantes. Algunos legisladores ya denunciaron que no votarán la ley si no se incluye una cláusula restrictiva.

La Oficina Federal de Ética es el organismo que revisa las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, incluida la del propio Trump. Don Fox, exdirector interino, declaró a Reuters que los presidentes y vicepresidentes de EEUU están exentos de las leyes que prohíben los conflictos de intereses entre los altos cargos.

A pesar de la "exención presidencial" Fox aseguró que "todos los presidentes posteriores al 'caso Watergate' han gestionado sus finanzas asumiendo que estaban sujetos a la normativa sobre conflictos de intereses". "Con Trump, esas convenciones simplemente han saltado por los aires", añadió.

"Él evidencia mejor que nadie que ha llegado la hora de impulsar nuevas reformas éticas" manifestó. "Creo que, a nivel legislativo, una medida que se podría adoptar sería limitar los tipos de inversiones que tanto él como el vicepresidente pueden poseer", concluyó.