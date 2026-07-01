Donald Trump declara que ha ingresado más de mil millones de dólares tan sólo con sus criptomonedas en un año

Donald Trump gesticula al intervenir en la conferencia de la Faith & Freedom Coalition. REUTERS/Evan Vucci

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump y su familia han declarado ingresos de más de 1.400 millones de dólares por inversiones en criptomonedas durante 2025. La empresa World Liberty Financial, fundada por Trump y sus hijos, aportó cerca de 800 millones de dólares, incluyendo ventas de tókens y participaciones. Trump también reportó 635 millones por la venta de meme coins y un incremento del 15% en los ingresos de sus campos de golf y complejos turísticos. Las políticas de Trump han favorecido a la industria cripto, y la Casa Blanca niega cualquier conflicto de interés relacionado con estas actividades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado ingresos por valor de más de 1.400 millones de dólares provenientes de la inversión en criptomoneda realizada por su familia el año pasado. Según una revisión de sus declaraciones financieras publicada el martes, la economía digital es ahora la principal fuente de riqueza de la familia.

Los documentos correspondientes a su declaración anual de 2025 ante la Oficina de Ética Gubernamental de los EEUU revelan que sus empresas recibieron casi 800 millones de dólares de World Liberty Financial, una firma de criptomoneda fundada por el propio Trump y sus hijos.

Los ingresos, divididos entre los miembros de la familia, incluyen más de 520 millones de dólares por la venta de tókens cripto y más de 250 millones de dólares por la venta de participaciones en el negocio de World Liberty.

Trump reportó otros 635 millones de dólares por la venta de sus meme coins (monedas meme) de Trump. En su declaración de hace un año, el presidente reportó 57,35 millones de dólares por ventas de tókens en World Liberty, cifra que se ha multiplicado por nueve en la presentación de este año.

Reuters estimó recientemente que la familia Trump ha ganado al menos 2.300 millones de dólares en proyectos relacionados con criptomonedas desde que Trump regresó a la Casa Blanca en 2025.

Al asumir el cargo, Trump comenzó a implementar políticas e iniciativas que la industria consideró beneficiosas, desde la aplicación de normas federales para las stablecoins (monedas estables) hasta la reducción de la fiscalización de la industria por parte del Departamento de Justicia de los EEUU y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Para 2025, el presidente también reportó más de 80 millones de dólares en ingresos por acuerdos con varias empresas de medios de comunicación y 52 millones de dólares en ingresos por las licencias para usar su nombre por parte de desarrolladores inmobiliarios en el extranjero, impulsado principalmente por acuerdos con socios de Oriente Medio.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, señaló en un comunicado: "Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás —ni incurrirán jamás— en conflictos de interés. El presidente Trump convirtió con orgullo a los Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas a través de acciones ejecutivas".

Kelly añadió: "Todas las acciones del presidente Trump y su administración se toman en el mejor interés del pueblo estadounidense, y cualquier supuesto 'reportero' que presione en sentido contrario está reciclando la misma narrativa falsa y cansina que los demócratas y los medios de comunicación tradicionales han estado impulsando durante una década".

Aunque las criptomonedas son, con mucho, el mayor motor de ingresos para Trump, sus negocios tradicionales —en particular los campos de golf y los complejos turísticos— continuaron generando millones.

Trump reportó un aumento del 15% en los ingresos de sus instalaciones de golf y complejos turísticos, alcanzando un poco más de 500 millones de dólares en 2025. Los incrementos más fuertes se registraron en los clubes donde el presidente ha pasado un tiempo considerable desde su toma de posesión en 2025.

Los ingresos en su club Mar-a-Lago en Florida, al que Trump apodó la 'Casa Blanca de Invierno', se dispararon a 77 millones de dólares desde los 50 millones de 2024, mientras que los ingresos en su club de golf en la cercana West Palm Beach saltaron un 27%. Los ingresos disminuyeron en el campo de Trump en Los Ángeles el año pasado.

Los ingresos de Trump por la inmobiliaria tuvieron un crecimiento menos espectacular. Para la mayoría, el rango fue el mismo o menor que el que Trump reportó una década atrás.

Don Fox, exdirector interino de la oficina federal de ética que supervisa las regulaciones éticas para los empleados federales y revisa las declaraciones financieras, señaló que los presidentes y vicepresidentes están exentos de las reglas éticas que prohíben los conflictos de interés entre los empleados de la rama ejecutiva.

"Cada presidente en la era posterior a Watergate ha manejado sus finanzas como si estuviera sujeto a conflictos de interés", dijo Fox. "Con Trump, esas normas simplemente han quedado totalmente descartadas".

"Él demuestra mejor que nadie que es hora de reformas éticas adicionales. Creo que en términos de legislación, una cosa que se podría hacer sería limitar los tipos de inversiones que él y el vicepresidente puedan tener", apunta.