EEUU acelera las concesiones a Irán: le permite vender petróleo, acepta su hoja de ruta y envía a Rubio a dialogar en el golfo

El acuerdo busca reabrir el estrecho de Ormuz y estabilizar la región, incluyendo mecanismos para evitar enfrentamientos en Líbano y la participación de mediadores como Catar y Pakistán.

Irán permitirá inspecciones del OIEA en sus instalaciones nucleares, aunque el acceso a ciertos complejos aún debe ser decidido por su Parlamento y Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Estados Unidos ha anunciado este lunes que autoriza las ventas de petróleo iraní, derogando durante 60 las sanciones que se han prolongado durante décadas como respuesta a la positiva primera ronda de negociaciones en Bürgenstock. Suiza. A cambio, Irán se compromete a permitir las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIEA).

Así lo ha comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citando las "productivas conversaciones" lideradas por un lado por el vicepresidente JD Vance y los emisarios para Oriente Medio, Jared Kushner y Steve Witkoff. La delegación iraní estaba capitaneada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araghchi, y el presidente de la Asamblea, Mohamed Baqer Qalibaf.

A las negociaciones, que deben conducir a la reapertura efectiva del estrecho de Ormuz y la reanudación del tráfico marítimo, se suma Marco Rubio, secretario de Estado. El jefe de la diplomacia estadounidense viajará a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait para explicar a sus aliados en el golfo Pérsico los términos del memorando firmado por Donald Trump.

"Durante su estancia tratará diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región", señaló el Departamento de Estado en el texto.

Una anécdota da la medida de esta aceleración de los acontecimientos. Según confesó el propio vicepresidente Vance, trató de contactar con los propios expertos de la OEIEA en cuanto los iraníes confirmaron que podían retomar su trabajo en el país. Pero para entonces las negociaciones se habían alargado en la madrugada del lunes, y nadie le cogió el teléfono.

Irán rebajó el nivel de cooperación con la OIEA después de que Donald Trump retirase a EEUU en 2018 de los acuerdos suscritos por Barack Obama. Las últimas visitas de los inspectores quedaron canceladas en el verano de 2025, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon objetivos militares y del programa nuclear del régimen islámico.

Irán ha precisado no obstante que será el Parlamento y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional quienes decidirán qué plantas podrán visitar los inspectores. Se ignora si tendrán acceso a los complejos de Isfahán, Fordo y Natanz, las instalaciones que forman el núcleo de su programa nuclear y donde se custodian los 450 kilos de uranio enriquecido.

Reabrir el estrecho y pacificar Líbano

El segundo objetivo urgente de Estados Unidos es la reapertura del estrecho de Ormuz, que vuelve a reactivarse tras un nuevo amago de clausura durante el fin de semana por la persistencia de los combates entre Hezbolá y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano.



En rueda de prensa, Vance destacó que esta reapertura ya se nota en la caída del precio del petróleo y el gas. Para evitar que se vuelvan a producir clausuras, anunció que se ha establecido un "mecanismo de coordinación" para tratar el alto el fuego en esa zona, que Irán considera parte esencial del acuerdo.

JD Vance habla durante la cumbre de Bürgenstock. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

Esta "célula de distensión" también implicaría a los mediadores, Catar y Pakistán. Sin embargo, aunque no están expresamente mencionados en el texto, se entiende que Israel debería participar en el mecanismo. Un portavoz del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu subrayó este mismo lunes que "Israel no forma parte ni del memorando ni de la negociación con Irán".

No obstante, el "mecanismo de coordinación" serviría en principio para evitar que las partes en conflicto atacasen inadvertidamente al ejército libanés o a los cascos azules de la FINUL. Tal estrategia sería ineficaz cuando los beligerantes, en este caso Israel y Hezbolá, deliberadamente buscan el choque armado, según advierten los especialistas.

Hoja de ruta hacia la paz

Aunque nieguen formar parte del memorando, Vance ha reconocido que la delegación estadounidense ha estado informando a Israel durante las negociaciones de Bürgenstock. También han "estado en contacto" con otros aliados en la región, notablemente Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.



"Este no es un acuerdo que Estados Unidos imponga a la región. Nos han ha pedido con insistencia que lo pongamos en marcha", defendió el vicepresidente. También explicó el punto más polémico, la liberación de los fondos iraníes congelados en el extranjero en base a las sanciones internacionales.

Vance aseguró que Washington tutelará la liberación de esos recursos para que se destinen a adquirir ayuda humanitaria en lugar de la "financiación de actividades terroristas". Kusher, en colaboración con Catar, habría designado un mecanismo que permitirá que esos fondos se restrinjan a la adquisición de "soja, maíz y trigo estadounidense".

"Lo que se ha conseguido en Bürgenstock es un acuerdo clásico al estilo de Trump. Si alguna vez se descongelan los activos iraníes, se destinarán a enriquecer a los agricultores estadounidenses y a alimentar al pueblo iraní", se congratuló el vicepresidente.



En los próximos días, los equipos técnicos de Washington y Teherán, acompañados por los mediadores Pakistán y Catar, seguirán reunidos en Bürgenstock para avanzar en propuestas que luego remitirán a los responsables políticos de ambos países.

Sin embargo, en un giro que puede tener consecuencias inesperadas, Irán anunció que Qalibaf se dirigirá a continuación a Omán para discutir con sus autoridades los mecanismos para "consolidar" el tráfico marítimo a través del estrecho. En el pasado, ambos países han explorado la posibilidad de cobrar tasas por la navegación, algo que el memorando excluye explícitamente.