El juez mantiene varias pruebas cruciales contra Luigi Mangione como el arma homicida y su llamado 'manifiesto'

Luigi Mangione ante el juez Gregory Carro en una audiencia de supresión de pruebas en el Tribunal Supremo de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, este lunes. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El juez de Nueva York mantiene como pruebas el arma homicida, el silenciador y el 'manifiesto' hallados en la mochila de Luigi Mangione tras su arresto. Se excluyen del juicio objetos encontrados en un primer registro realizado en un McDonald's, ya que la policía no contaba con una orden judicial. Entre las pruebas admitidas figuran una pistola impresa en 3D, un cuaderno con críticas al sistema sanitario y una memoria USB. Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se ha declarado inocente y afronta cargos federales y estatales.

Un juez de Nueva York dictaminó este lunes que algunas pruebas encontradas en la mochila de Luigi Mangione en el momento de su detención serán excluidas de su próximo juicio por asesinato, aunque otros elementos clave, como la supuesta arma homicida y escritos contra el sector sanitario, sí serán admitidos.

Los abogados de Mangione -acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Manhattan en diciembre de 2024- argumentaron que la Policía registró ilegalmente su mochila cuando fue arrestado en un McDonald's de Pensilvania días después del ataque.

El juez Gregory Carro ha admitido como pruebas válidas los objetos encontrados en un segundo registro, éste realizado ya en una comisaría, entre los que se incluían una pistola impresa en 3D, un cuaderno rojo en el que está manuscrito el conocido "manifiesto", donde Mangione expone una severa crítica contra el sistema de salud estadounidense y las compañías de seguros, un silenciador y una memoria USB.

Sin embargo, el juez accede a la petición formulada por la defensa de Mangione y anula como pruebas todos los objetos encontrados en su mochila durante un primer registro efectuado horas antes en un McDonald's.

Dichas pruebas incluían un cargador de pistola, un teléfono móvil, un pasaporte, una cartera y un chip informático.

El juez determina que esta revisión se produjo sin orden judicial y fuera de los límites de un registro incidental al arresto.

Sin embargo, sí mantiene como prueba el cuaderno rojo y los escritos inculpatorios como una de las evidencias del caso pese a haberse hallado en ese primer registro.

Según explica en el escrito, el cuaderno no se abrió ni se leyó en el restaurante, sino que se incluyó como parte del inventario cuando fue trasladado a la comisaría.

"El hecho de que los agentes fotografiaran cada una de las páginas demuestra que el propósito era catalogar y no investigar, y (el agente) Burns tuvo el cuidado de documentar cada página del cuaderno para protegerse frente a reclamaciones por daños o manipulación", alega en el escrito.

Según recogen algunos medios, entre estas notas hay una lista de tareas previa a matar a Thompson y un escrito en el que expresa hostilidad hacia las aseguradoras de salud y una especie de manifiesto en el que afirma que actuó solo.

Entre el resto de elementos aceptados como prueba, al considerar que su registro en la comisaría fue válido, se encuentran una pistola de 9 milímetros, un silenciador, y demás artículos personales.

Thompson, quien dirigía el negocio de seguros de salud de UnitedHealth Group fue asesinado a tiros el 4 de diciembre de 2024 frente al hotel Hilton donde la compañía celebraba una reunión de inversores.

Mangione fue arrestado en Pensilvania tras una búsqueda que duró cinco días y ha permanecido encarcelado desde entonces.

El joven de 28 años, que se declaró inocente y está detenido en una cárcel federal de Nueva York, enfrenta cargos federales y estatales en relación con el mediático asesinato del ejecutivo.



Hace unas semanas, el juez Carro aplazó su caso estatal al 8 de septiembre de este año.