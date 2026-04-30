Trump asegura que podría retirar las tropas de EEUU desplegadas en España e Italia por su postura sobre Irán

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha advertido que podría retirar las tropas de EEUU de España e Italia. El motivo de la amenaza es la falta de apoyo de estos países a la postura estadounidense respecto a la guerra en Irán. Trump ya había amenazado previamente con retirar tropas de Alemania por razones similares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán.

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