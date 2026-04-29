El Supremo de EEUU falla a favor de los republicanos y anula un distrito electoral de mayoría negra en Luisiana

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal Supremo de EE.UU. anuló el mapa electoral de Luisiana por considerar que se basó excesivamente en criterios raciales. La decisión favorece a los republicanos y supone una derrota para organizaciones de derechos civiles que apoyaban la creación de más distritos de mayoría afroamericana. El caso surgió tras la redistribución de distritos en 2020, que concentró a la mayoría de votantes negros en un solo distrito, lo que llevó a demandas y a la creación de un nuevo mapa con dos distritos de mayoría negra.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este miércoles el mapa electoral del estado de Luisiana argumentando que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales, lo que supone un éxito para los republicanos y una derrota para organizaciones de derechos civiles en todo el país.

"Debido a que la Ley de Derechos Electorales no requería que Luisiana creara un distrito adicional de mayoría minoritaria, ningún interés apremiante justificó el uso de la raza por parte del Estado al crear" (el mapa), indicó en su sentencia la máxima instancia judicial.

El caso impacta a todo el país en un año electoral, y se remonta a un mapa que el Gobierno republicano de Luisiana trazó después de 2020, en el que situó a la mayoría de votantes de raza negra en un solo distrito, una decisión que fue llevada a los tribunales y que ocasionó que se diseñara un nuevo mapa electoral con dos distritos de mayoría afroamericana.

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