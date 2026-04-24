Trump envía a Witkoff y Kushner a negociar con Irán en Pakistán y mantiene a JD Vance "a la espera"

Jared Kushner y Steve Witkoff tras concluir la primera ronda de consultas con Irán en Islamabad. Jacquelyn Martin Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Trump ha enviado a Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para negociar directamente con representantes iraníes. El vicepresidente JD Vance permanece a la espera y podría viajar a Pakistán si la Casa Blanca lo considera necesario. La Administración Trump señala ciertos avances en la actitud de Irán en los últimos dos días. Autoridades iraníes niegan rumores sobre la dimisión de Qalibaf y afirman que no hay una nueva ronda de negociaciones definida.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado este viernes en Fox News que "el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán hacia Pakistán nuevamente mañana por la mañana para entablar conversaciones directas con representantes de la delegación iraní".

Leavitt también aclaró que el vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense que mantuvo la primera toma de contacto directa con los negociadores iraníes en Islamabad, "está a la espera y estará dispuesto a desplazarse a Pakistán si consideramos que es un uso necesario de su tiempo".

"El presidente Trump tiene opciones militares sobre la mesa que siempre conserva astutamente como comandante jefe, pero en este momento, esperamos que la diplomacia continúe y lleguemos a un punto en el que se cumplan las líneas rojas del presidente", reiteró la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Leavitt ha insistido en que el presidente Trump ha tomado la decisión de enviar a Witkoff y Kushner para escuchar lo que los iraníes tienen que decir.

Asimismo, aseguró sin aportar detalles que la Administración Trump ha percibido "ciertos avances" por parte de Irán "en los últimos dos días".

En cambio, desde Irán, el jefe del Centro de Comunicación, Medios y Asuntos Culturales del Parlamento, Iman Shamsaei, declaró que, de momento, "no se ha definido una nueva ronda de negociaciones en la que Qalibaf u otra persona deban encabezar la delegación iraní".

Además, Shamsaei ha aprovechado para desmentir los rumores de que el presidente del Parlamento de Irán haya dimitido como jefe de la delegación negociadora del país.

"Los rumores difundidos solo buscan generar confusión en la opinión pública, y el señor Qalibaf continúa desempeñando sus funciones con seriedad", sentenció el jefe de comunicación.