Trump abre la puerta a extender el alto el fuego con Irán más allá del miércoles: "Ahora tenemos muy buena relación con ellos"

El presidente estadounidense Donald Trump ante los medios este jueves. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump se muestra dispuesto a extender el alto el fuego con Irán más allá del miércoles, destacando una 'muy buena relación' con las nuevas autoridades iraníes. Trump asegura que Irán está dispuesto a negociar y a hacer concesiones que no consideraba hace dos meses, incluyendo la entrega de uranio enriquecido. El mandatario atribuye el cambio de actitud iraní a una combinación de bombardeos y un fuerte bloqueo al estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos. Trump afirma que, si se logra un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní, podrían bajar los precios del petróleo y la inflación.

Donald Trump da un nuevo giro de tuerca a las negociaciones con Irán: ahora asegura que tiene una "muy buena relación" con las nuevas autoridades y se muestra dispuesto a prorrogar el alto el fuego que expira el próximo miércoles.

"Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos tratando con ellos de manera muy cordial. Debemos asegurarnos de que no haya armas nucleares y si lo logramos, será un factor determinante", dijo el mandatario en una de sus ya tradicionales declaraciones antes de tomar un avión.

Siempre según el magnate asentado en Florida, las autoridades de Teherán "están dispuestas a hacer hoy cosas que no estaban dispuestas a hacer hace dos meses".

"Es difícil de creer, pero tenemos una muy buena relación con Irán en este momento", dijo el mandatario, poniendo en palabras lo que pensaba su audiencia.

Ante esa coyuntura, se mostró optimista al considerar que todo es fruto "de una combinación de cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy potente".

"El bloqueo es tal vez más potente que los bombardeos", aseguró el mandatario en referencia a la medida impuesta por Washington a los buques que traten de cruzar el estrecho de Ormuz.

El bloqueo del paso marítimo -por el que transita buena parte del suministro de hidrocarburos global- por parte de Irán también vuelve a estar activo tras el fracaso de las negociaciones el pasado fin de semana.

El inquilino de la Casa Blanca también se mostró dispuesto a acudir a Islamabad si las partes consiguen firmar un acuerdo definitivo.

De hecho, se mostró tan optimista acerca del futuro del diálogo con Irán. Tan despejado ve el horizonte que consideró que incluso es posible que no sea necesario extender el alto el fuego.

Sería si Washington y Teherán alcanzan un acuerdo definitivo.

"Si se firma un acuerdo en Islamabad, puede que vaya", dijo Trump . "Me quieren".

También afirmó que Irán ha accedido a entregar el uranio enriquecido que se cree fue enterrado tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes del año pasado.

Trump está presionando para que se llegue a un acuerdo con Irán en el que Teherán renuncie a su programa nuclear.

En caso de que EEUU e Irán lleguen a un acuerdo definitivo, el mandatario aseguró que, en caso de que suceda, "el petróleo bajará, los precios bajarán y la inflación disminuirá".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.