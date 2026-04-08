El periodista que publicó la desaparición del piloto del F-15 no revelará su fuente pese a que Trump le amenaza con la cárcel

La misión de rescate involucró 155 aeronaves y cientos de efectivos, siendo calificada por Trump como una de las más audaces de la historia de Estados Unidos.

La publicación de la información puso en peligro la operación de rescate, según Trump, y motivó a Irán a ofrecer una recompensa por el aviador.

El periodista israelí Amit Segal se identificó como el primero en publicar la noticia y afirmó que protegerá a sus fuentes.

Donald Trump amenazó con cárcel al periodista que reveló la desaparición de un piloto estadounidense tras el derribo de un F-15E en Irán.

El presidente Donald Trump convocó este lunes una rueda de prensa en la Casa Blanca. En ella reveló algunos detalles de la operación de rescate del segundo tripulante del F-15E derribado el pasado viernes sobre territorio iraní.

Trump afirmó que meterá en la cárcel al periodista que publicó que había un militar estadounidense desaparecido. "Alguien filtró algo y espero que encontremos la fuente", dijo. "Vamos a ir al medio de comunicación y les vamos a decir: o hablas, o a la cárcel", aseguró.

El mandatario señaló que los iraníes pudieron conocer por los medios estadounidenses la recuperación de uno de los tripulantes. Esa noticia les puso sobre aviso y amenazó la operación de rescate de su compañero.

"Tenemos que encontrar a quién filtró la información, porque es una persona enferma", declaró a los periodistas. Aseguró que, de no confesar, el responsable iría a la cárcel.

"Sabemos de quién estamos hablando y vosotros sabéis de quién estamos hablando", declaró. El pasado domingo, los medios publicaban la noticia de la desaparición del militar citando "una fuente familiarizada con algunos de los detalles operativos".

"La persona que escribió la nota irá a la cárcel si no lo dice", advirtió. "No vamos a tardar mucho", amenazó.

Pocas horas después de las declaraciones del presidente, el periodista israelí Amit Segal se identificó a través de la red Telegram como el primero en informar sobre la desaparición del aviador.

A preguntas del New York Post, admitió que había filtrado la información primero en Telegram y después en Twitter, aunque admitía que otros informadores se le podrían haber adelantado. El periodista aclaró que en cualquier caso protegería a sus fuentes.

Amit Segal, periodista israelí, reconoció haber sido el primero en publicar la noticia. Cedida.

Segal es uno de los comunicadores más influyentes de Israel, colabora con Channel 12 y cuenta con 300.000 seguidores en la red social. En 2022, el primer ministro, Benjamín Netanyahu le ofreció una cartera ministerial en su Gobierno.

Proteger las fuentes periodísticas

La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense impide que el gobierno apruebe leyes que coarten la libertad de expresión. El derecho a proteger las fuentes de información periodística no se expresa en el texto constitucional.

En la práctica, las leyes protegen a los medios frente a la censura previa. No obstante, los jueces pueden obligar a revelar las fuentes si se invoca riesgo para la seguridad nacional.

El presidente argumentó que la información publicada "puso esta misión en gran peligro". Se refería a los "cientos de personas que entraron a buscarlo". "Todo el mundo sabía que íbamos", denunció.

Explicó que la publicación de la noticia inspiró a las autoridades iraníes a ofrecer una recompensa a quien capturase al aviador. Añadió que, además de un ejército hostil, tuvieron que enfrentarse a "millones de personas que querían conseguir la recompensa".

La operación de rescate

El objeto de la comparecencia era explicar a los medios algunos detalles de la operación. En ella intervinieron 155 aeronaves y numerosos efectivos.

Durante la rueda de prensa, Trump preguntó al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, si podía revelar el número de militares que participaron en la misión. El general comentó que le "encantaría mantenerlo en secreto", pero el presidente continuó: "lo mantendré en secreto, pero fueron cientos".

El F-15E Strike Eagle fue derribado el pasado viernes sobre la provincia de Isfahán. Los dos tripulantes pudieron eyectarse del avión. El piloto fue localizado y rescatado el mismo día, mientras que el oficial de sistemas de combate huyó a las montañas, siguiendo los protocolos establecidos en su entrenamiento.

Trump definió la misión de rescate como "una de las más audaces de la historia de los Estados Unidos". También habló de "un milagro de Pascua" y aseguró que "Dios nos estaba mirando", atribuyendo a la operación un carácter épico.

El director de la CIA, John Ratcliffe, subrayó que encontrar al oficial desaparecido fue "comparable a buscar un solo grano de arena en el desierto". Calificó la operación como "un desafío abrumador y una carrera contra reloj".

Ratcliffe reconoció que comunicó la desaparición al secretario de Defensa Pete Hegseth, quien lo anunció al presidente. Este dio la orden inmediata de rescatar al militar a pesar de la oposición de algunos altos mandos del Pentágono.