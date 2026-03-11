Trump carga otra vez contra el Gobierno de Sánchez: "No está cooperando en absoluto, lo están haciendo realmente mal"

El presidente de EEUU, Donald Trump, atiende este miércoles a la prensa en los jardines de la Casa Blanca. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de no cooperar en absoluto con EEUU. Trump ha amenazado con un posible embargo comercial a España debido a la negativa de utilizar bases militares españolas en la ofensiva contra Irán. El Gobierno español ha desmentido que haya accedido a colaborar militarmente con EEUU, reafirmando su postura y negando el uso de sus bases. La Comisión Europea ha mostrado su apoyo a España, recordando que actuaría para proteger los intereses de la UE ante posibles represalias estadounidenses.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a cargar este miércoles de nuevo contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "No está cooperando en absoluto".

"No están cooperando en absoluto. Lo están haciendo realmente mal. Puede que corte todo el comercio con ellos. Han sido muy malos con la OTAN y no quieren pagar su parte justa. El pueblo de España es fantástico, pero su liderazgo es terrible", ha señalado el republicano a preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

El magnate ha vuelto a amenazar a España con un posible embargo, tan sólo una semana después de que Moncloa tuviera que desmentir a la Casa Blanca tras asegurar que España había accedido a colaborar.

Desde el inicio de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, el republicano ha mostrado su enfado porque España no sólo no haya respaldado los ataques y se haya negado a prestar las bases en territorio español para sus operaciones militares.

El pasado 3 de marzo, Trump ya amenazó a España con un embargo comercial después de que el Gobierno anunciara que no permitirá que Washington use las bases militares que tiene en su territorio para la ofensiva contra Irán.

Una amenaza "irrealizable", como ya le recordó la Comisión Europea (CE), que cerró filas con España y defendió que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la UE.

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que además va contra nuestros valores e intereses, sólo por miedo a represalias de alguien", respondió Sánchez al día siguiente en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.

Sin embargo, esa misma tarde, la portavoz del Gobierno de Estados Unidos, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa en la Casa Blanca anunció por sorpresa que España había accedido a colaborar militarmente con EEUU.

El desmentido del Ejecutivo de Sánchez fue inmediato. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostró desconcertado con las declaraciones de Leavitt en el programa 'Hora 25' de la Cadena Ser. "No tengo la menor idea de a qué se puede referir", aseguró Albares, que rechazó de plano su versión: "Puedo refutar a la portavoz de la Casa Blanca".