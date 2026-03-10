Dos detenidos por tratar de atentar con bombas caseras contra una manifestación islamófoba en Nueva York

Uno de los detenidos, Emir Balat, en el momento de lanzar el artefacto explosivo REUTERS/Eduardo Munoz

La Policía de Nueva York ha detenido a dos personas acusadas de encender y tratar de arrojar artefactos explosivos caseros contra una manifestación islamófoba convocada frente al hogar del alcalde Zohran Mamdani. Los arrestados, que afirmaron "inspirarse" en el grupo yihadista Estado Islámico, han sido acusados de terrorismo.

Se trata de Emir Balat, de 18 años, y de Ibrahim Kayumi, de 19, que viajaron desde Pennsylvania hasta Manhattan el pasado sábado para tratar de atentar contra la concentración de extrema derecha frente a la mansión Gracie, residencia oficial de Mamdani. Se trata del primer alcalde musulmán que ha tenido Nueva York.

La Policía logró interceptar los artefactos antes de que fueran lanzados y produjeran heridos. El informe las describe como "latas selladas con cinta aislante que contenían tuercas y tornillos", además de una sustancia explosiva -peróxido de acetona (TATP)- que trataron de encender con una mecha.

Emir Balat, detenido por tratar de atentar contra la manifestación islamófoba. REUTERS/Eduardo Munoz

El TAPT es un explosivo altamente volátil conocido coloquialmente como "la madre de Satán", ya que es utilizado frecuentemente en ataques terroristas en todo el mundo. Los acusados se enfrentan a cinco cargos criminales.

De ser declarados culpables, podrían enfrentarse a penas que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua. La próxima cita judicial de los dos sospechosos de terrorismo es el 8 de abril.



Los hechos ocurrieron el sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta antimusulmana liderada por el agitador de extrema derecha Jake Lang y una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica, coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán.

Balat habría declarado que su intención era provocar un atentado "aún mayor" que el del Maratón de Boston en 2013. Tres personas murieron en aquella ocasión en un ataque también inspirado por el yihadismo, que dejó 264 heridos. Según su defensa, Balat es estadounidense de origen turco y está en último año de instituto.

Kayumi, por su parte, fue grabado por cámaras policiales gritando el nombre de la organización. Balat escribió en una nota su "lealtad al Estado Islámico".

Manifestante de extrema derecha en la concentración islamófoba contra Zohran Mamdani. REUTERS/Eduardo Munoz

Ni Mamdani ni su esposa, Rama Duwaji, se encontraban en la residencia cuando ocurrió el ataque. Mamdani calificó en un primer momento a la concentración islamófoba frente a su hogar como una "vil protesta arraigada en la supremacía blanca".





"Soy el primer alcalde musulmán de nuestra ciudad. La intolerancia antimusulmana no es nada nuevo para mí, ni lo es para el millón o más de neoyorquinos musulmanes que conocen esta ciudad como su hogar", proclamaba en una rueda de prensa.

No obstante, Mamdani subrayó la importancia de la libertad de expresión, incluso cuando encontraba la manifestación "atroz". "No vacilaré en mi convicción de que se debe permitir que se celebre. La nuestra es una sociedad libre donde el derecho a la protesta pacífica es sagrado", añadió.



En un comunicado divulgado posteriormente, Mamdani se pronunció sobre los detenidos por terrorismo, afirmando que deberían "rendir cuentas por sus actos". Él se comprometió por su parte a velar por "la seguridad de los neoyorquinos". "No toleraremos el terrorismo ni la violencia en nuestra ciudad", concluyó.