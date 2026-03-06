La Administración Trump explora replicar la estrategia Maduro en Cuba: presentar cargos para legalizar capturas

Miguel Díaz-Canel con otros funcionarios cubanos, durante una marcha realizada en enero ante la embajada de Estados Unidos en La Habana. Reuters

El Departamento de Justicia de EEUU estudia posibles cargos federales contra funcionarios o entidades del Gobierno de Cuba, según una exclusiva este viernes del diario The Washington Post.

Una estrategia que replica la seguida en Venezuela. El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, bajo el liderazgo de la fiscal general Pamela Bondi, acusó a Nicolás Maduro de varios cargos, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

Con esas acusaciones y una recompensa millonaria ofrecida por información que facilitara su detención, Washington obtuvo sustento legal para la operación que desembocó en la captura internacional del líder venezolano el pasado 3 de enero.

Con este modelo en mente, el Departamento de Justicia habría formado un grupo de trabajo, del que forman parte funcionarios de agencias gubernamentales, incluido el Departamento del Tesoro, para examinar posibles cargos federales contra miembros del Gobierno cubano.

Este esfuerzo por presentar cargos contra funcionarios cubanos coincide con las reiteradas declaraciones que ha hecho Trump en la última semana de que el régimen cubano será el siguiente en caer tras la captura de Maduro y la muerte del ayatolá Ali Jamenei el pasado sábado en Teherán.

La última vez este viernes cuando, en una conversación telefónica con la cadena CNN, el republicano aseguró que el Gobierno de Cuba caerá "muy pronto" y reiteró que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar con Washington.

Trump insistió en que el régimen comunista de la isla sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en Oriente Próximo, que este viernes llegó a su séptimo día y en cuyos ataques iniciales murió Jamenei, y gran parte de su cúpula.

"Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", señaló al medio estadounidense en una breve conversación telefónica.

Un posible acuerdo

Según el presidente estadounidense, los cubanos "quieren llegar a un acuerdo" y para negociar Trump ha designado a su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. "Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto -Irán-", agregó.

"Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años. Llevo 50 años observándola", indicó.

Un día antes, el republicano advirtió que La Habana está "desesperada" por lograr un acuerdo con su Administración de forma inmediata y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" que dirijan la mira hacia el país caribeño, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

También dijo este jueves, en una entrevista con Politico, que la caída de Cuba sería "la cereza del pastel" después del operativo de enero pasado en el que EEUU capturó al ahora depuesto expresidente Nicolás Maduro, el más cercano aliado de La Habana.

Trump ha puesto como ejemplo la colaboración "maravillosa" con el Gobierno interino de la chavista Delcy Rodríguez, con el que Washington anunció este jueves que restablecerá relaciones después de décadas de alejamiento.

Durante las últimas semanas, medios estadounidenses han informado sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Se tratarían de contactos más que de negociaciones, y las conversaciones girarían sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.

Cuba sufre una aguda crisis energética desde mediados de 2024, pero en las últimas semanas se ha agravado fruto del asedio petrolero de EEUU. En el último año y medio se han registrado cinco apagones nacionales y varios parciales.