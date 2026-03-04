EEUU anuncia que eliminó al iraní acusado de organizar una trama para asesinar a Trump en un acto en Pensilvania en 2024

Donald Trump hace un gesto con el rostro ensangrentado después de que le dispararan en la oreja derecha durante un mitin en Butler, Pensilvania. Reuters

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciado este miércoles que el Ejército estadounidense ha eliminado al dirigente iraní que dirigía la unidad responsable de una supuesta trama para asesinar a Donald Trump.

El jefe del Pentágono se ha referido así al atentado ocurrido el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, en el que el republicano resultó herido en la oreja por un francotirador durante un mitin de la carrera presidencial a la Casa Blanca.

“Irán intentó matar al presidente Trump en 2024 y el presidente Trump ha respondido”, sentenció Hegseth en una rueda de prensa.

El francotirador que alcanzó a Trump en la oreja fue identificado por el FBI como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania, que murió abatido por un tirador del Servicio Secreto tras el ataque en el mitin de Butler.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un iraní, Farhad Shakeri, de 51 años, y a dos dos hombres en Nueva York de dirigir una operación de asesinato a sueldo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán para matar al republicano. El objetivo era vengar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani a manos de Trump en 2020.

El jefe del Pentágono no aclaró si fue Shakeri el objetivo abatido, pero explicó que la operación que acabó con su vida tuvo lugar el martes.