El piloto herido con 4 balas en la captura de Maduro: "El éxito de toda la misión dependió de su capacidad para soportar dolor"

Donald Trump aprovechó su maratoniano discurso del estado de la Unión para ponerse medallas sobre los supuestos éxitos de sus políticas económicas y antiinmigración. Pero envalentonado por la teatralidad del escenario, se regodeó en su supuesta misión como pacificador mundial y sacó pecho del desarrollo de la Operación Resolución Absoluta.

El mandatario estadounidense celebró la captura del autócrata venezolano Nicolás Maduro como "una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial". "Nadie ha visto nada igual", insistió, presumiendo del desempeño de las Fuerzas Especiales de EEUU.

Trump quiso entonces reconocer públicamente con la mayor condecoración militar estadounidense, la Medalla de Honor, a uno de los efectivos que participaron en el audaz operativo: el suboficial mayor Eric Slover, piloto de uno de los helicópteros CH‑47 Chinook que se internaron en la "fortaleza militar fuertemente protegida" de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Slover, que apareció cojeando en la tribuna del Congreso acompañado de su mujer y entre gritos de "¡USA!, ¡USA!", fue uno de los siete militares que resultaron heridos por impactos de bala o de metralla durante la misión, llevada a cabo el pasado 3 de enero.

"Mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas que escaparon de la ira de [los bombardeos de] los aviones anteriores dispararon desde todos los ángulos y Eric recibió graves impactos en la pierna y la cadera, una bala tras otra", relató Trump, agregando gráficamente que el piloto sufrió hasta cuatro disparos que le "destrozaron la pierna en numerosos pedazos".

El pesado MH-47 Chinook que pilotaba Slover era el helicóptero principal encargado de la inserción del equipo de asalto. A pesar del fuego recibido durante la maniobra de aterrizaje y de las heridas sufridas, fue capaz de mantener el aparato en el aire, permitir que sus artilleros eliminasen la amenaza enemiga, completar el despliegue de los soldados y garantizar la seguridad de las tropas a bordo.

"El éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor abrasador", resaltó el presidente republicano durante su discurso, evitando lo que podría haber sido "un accidente catastrófico en lo más profundo del territorio enemigo".

"Maduro era lo único en lo que pensaba Eric", añadió Trump, subrayando que el militar todavía sigue convaleciente. "Mientras derramaba sangre a borbotones por el pasillo, el helicóptero aterrizó en un ángulo pronunciado". También aprovechó para mofarse de que las defensas venezolanas, equipadas con tecnología militar china y rusa, "no funcionaron muy bien".

La descripción que hizo el presidente de EEUU ofrece una nueva imagen de la acción militar que se saldó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los detalles de la operación, así como las identidades de los miembros de las Fuerzas Especiales que la llevaron a cabo, han estado en buena medida envueltos en gran secretismo desde entonces.

El teniente general Jonathan Braga, jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, entregó a Slover la Medalla de Honor en la tribuna de la Cámara de Representantes. El piloto vestía su uniforme de gala y usaba un andador para mantener el equilibrio. Trump dijo que otros diez militares que participaron en la operación serán condecorados en una ceremonia en la Casa Blanca.