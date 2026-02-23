Nueva York se prepara para la peor tormenta de nieve en años: colegios y tráfico cerrados y refugios con calefacción

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Nueva York ha declarado el estado de emergencia y prohibido la circulación de vehículos no esenciales por la llegada de una intensa tormenta de nieve. Las escuelas estarán cerradas y se han habilitado refugios con calefacción en los cinco distritos de la ciudad para proteger a los ciudadanos. La tormenta afecta al noreste de EEUU, amenaza a más de 50 millones de personas y ha provocado el cierre de conexiones de transporte y la cancelación de más de 14.000 vuelos. El Servicio Meteorológico ha emitido alerta por ventisca, con previsión de fuertes vientos, baja visibilidad y acumulaciones de nieve de hasta 10 cm por hora.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha declarado este domingo el estado de emergencia en toda la ciudad y ha ordenado la prohibición de circulación para vehículos no esenciales ante la llegada de una intensa tormenta invernal que ya está azotando la ciudad, que es considerada por los meteorólogos la peor en décadas.



La restricción busca reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y limpieza frente a condiciones de ventisca, baja visibilidad y rápida acumulación de nieve, según un comunicado de la Alcaldía.

Quedan exentos vehículos de emergencia, transporte público, servicios sanitarios y de suministro de alimentos, combustible y material médico, entre otros considerados esenciales.

La prohibición del tráfico rodado ya está afectando a varias conexiones de transporte público con el Estado vecino de Nueva Jersey.

Colegios cerrados

Además, las escuelas permanecerán cerradas el lunes "por precaución" y se han habilitado refugios con calefacción en los cinco distritos de la ciudad para "que nadie se quede fuera".



"Las calles de la ciudad estarán cerradas al tráfico vehicular para garantizar el desplazamiento rápido de los servicios de emergencia y los trabajadores esenciales entre las 21:00 horas del domingo y las 12:00 horas del lunes", apunta el comunicado.

Mamdani ha destacado que "la seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad". "La administración está movilizando todas las

herramientas a nuestra disposición, sin descanso, para que los barrios estén a salvo", ha explicado.

Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you'll be telling your children and grandchildren about. We're going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) February 23, 2026

"Pido a todos los neoyorquinos que se queden en casa. Comprobad cómo están vuestros vecinos, en especial las personas mayores y quienes necesitan apoyo adicional (...). Cuidamos unos de los otros", ha instado el alcalde de la ciudad.

Aunque esta nueva tormenta presenta similitudes con la pasada del 25 de enero, esta vez se espera que se fortalezca durante la noche y combine nieve, fuertes vientos e incluso posibles inundaciones costeras.

Miles de vuelos afectados

Esta tormenta invernal, que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de EEUU, ya ha obligado a varios estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y prohibir viajes no esenciales, mientras más de 14.000 vuelos se han visto afectados.

It's already ripping snow, but we're just getting started in New York City.



📹 @HarjasWeather pic.twitter.com/wBAz39jBZ7 — Ben Noll (@BenNollWeather) February 23, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ya ha emitido una alerta por ventisca, un fenómeno que combina vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas, en gran parte de la I 95 (principal autopista de la costa este de Estados Unidos) y las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.



Los meteorólogos advierten sobre un periodo de 12 horas de ráfagas de viento de 80 a 112 kilómetros por hora, junto con intensas bandas de nieve capaces de dejar un acumulado de 5 a 10 centímetros por hora.