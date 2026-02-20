El Supremo propina un golpe letal a la política económica de Trump al tumbar la mayor parte de sus aranceles globales

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante el anuncio, el pasado 2 de abril, en el llamado Día de la Liberación, de la imposición de "aranceles recíprocos amistosos" a la mayoría de los países que mantienen vínculos comerciales con Washington. Efe

El alto tribunal concluye que el republicano excedió su autoridad al aprobar dichos gravámenes invocando la ley de poderes de emergencia de 1977.

Tras varias semanas de retraso, el Tribunal Supremo ha emitido su esperada decisión sobre la mayoría de los aranceles implementados por el Gobierno de Donald Trump el año pasado.

El alto tribunal anula la mayor parte de los aranceles globales del republicano en un fallo que supone el mayor golpe a la política económica del republicano y con importantes implicaciones para la economía mundial.

Por una mayoría de 6 frente a 3 jueces, el Supremo concluye que Trump excedió su autoridad al aprobar dichos gravámenes comerciales invocando la ley de poderes de emergencia de 1977.

La Administración Trump ya adelantó el pasado lunes 19 de enero su plan en caso de que el Supremo anulase los gravámenes. En una entrevista en el New York Times, Jamieson Greer, representante comercial de EEUU, aseguró que el presidente promulgaría nuevos aranceles casi de inmediato tras el fallo del alto tribunal.

A mediados de este mes, el republicano señaló que sería "muy decepcionante" que el Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles que activó el año pasado con el parapeto legal de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 y que fueron el pilar de la guerra comercial lanzada contra los socios de la primera economía mundial.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que el republicano no tenía derecho a emplear esa ley de emergencia para imponer los llamados "aranceles recíprocos", que oscilan entre el 50% que paga Lesoto y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco podía usar dicha norma para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que Washington considera esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU.

Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo.

