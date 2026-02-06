Trump pide rebautizar con su nombre un aeropuerto y una parada de metro o bloqueará un plan ferroviario en Nueva York

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump exige que el aeropuerto Dulles de Washington y la estación Penn Station de Nueva York sean rebautizados con su nombre. Amenaza con no desbloquear fondos federales para el proyecto ferroviario Gateway si no se cumplen sus demandas de cambio de nombre. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, rechazó la propuesta, mientras Nueva York y Nueva Jersey han demandado al Gobierno para recuperar los fondos bloqueados. El proyecto Gateway es clave para el corredor ferroviario noreste y su paralización podría dejar sin empleo a unos 1.000 trabajadores.

El plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para reconfigurar su país a su imagen y semejanza sigue adelante. Ahora, el mandatario quiere rebautizar con su nombre el aeropuerto Dulles de Washington y la estación neoyorquina Penn Station.

Y amenaza con represalias si no lo consigue: si los terminales no adoptan el nombre "Donald J. Trump", no desbloqueará los fondos federales necesarios para el proyecto ferroviario Gateway en Nueva York.

La propuesta fue trasladada por parte de integrantes de la Casa Blanca al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, durante las conversaciones para reactivar unos 16.000 millones de dólares destinados al túnel ferroviario bajo el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey.

Así lo han desvelado varios medios locales estadounidenses, que citan a diversas fuentes. Todas ellas pidieron el anonimato.

Schumer rechazó la idea de rebautizar con el nombre de Trump el aeropuerto Washington-Dulles y la Penn Station de Nueva York, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el medio Politico, al considerar que el presidente podía restituir en cualquier momento la financiación del proyecto si él quisiera.

La Casa Blanca no ha comentado hasta el momento las noticias publicadas.

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey demandaron el martes al Gobierno para forzar el restablecimiento inmediato de los recursos paralizados que afectan a este proyecto ferroviario.

El pasado octubre, el Departamento de Transporte congeló 18.000 millones de dólares en fondos que afectan al proyecto Gateway y a otros planes de infraestructura al considerarlos sujetos a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de los gobiernos demócratas.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, la Administración de Trump le ha declarado la guerra a los programas DEI.

Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey interpusieron la demanda el martes por la noche en un tribunal neoyorquino y reclamaron a un juez una orden que impida al Departamento de Transporte mantener los fondos congelados, con las principales autoridades de los dos estados advirtiendo de la pérdida de empleos y la suma de costes que afrontan.

El Gateway, considerado clave para el corredor ferroviario noreste, prevé un nuevo túnel y la modernización de la infraestructura existente bajo el río Hudson. Según medios, la paralización del proyecto podría dejar sin empleo a aproximadamente 1.000 trabajadores

Penn Station es una de las estaciones más famosas de Nueva York. Fue inaugurada en 1910 y está ubicada junto al legendario Madison Square Garden, cancha en la que disputan como local sus partidos los New York Knicks y los Rangers.

Por su parte, el Washington Dulles es el aeropuerto con más tránsito de pasajeros de la capital estadounidense.