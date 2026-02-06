Epstein y Bannon maniobraron para 'derribar' al papa Francisco financiando grupos católicos para introducirse en el Vaticano

Las claves nuevo Generado con IA Jeffrey Epstein y Steve Bannon intercambiaron mensajes sobre financiar grupos católicos para influir en el Vaticano y deponer al papa Francisco. Los documentos desclasificados muestran la obsesión de Epstein con el Vaticano y su alianza con Bannon para "purificar" la Iglesia. Epstein financió organizaciones benéficas católicas y envió a miembros de su equipo a actos del Vaticano como parte de su estrategia. Nuevas revelaciones confirman contactos entre Epstein y figuras como Elon Musk, además de mostrar una relación más estrecha con Bannon de la que se conocía públicamente.

El pedófilo Jeffrey Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes sobre la necesidad de financiar organizaciones católicas para introducirse en el Vaticano con la intención de deponer al papa Francisco, según los documentos desclasificados esta semana por el Departamento de Justicia de EEUU.



En un intercambio de correos electrónicos Bannon le dice a Epstein: "Derribemos a Francisco", y agrega que también deberían atacar a Hillary y Bill Clinton; el presidente de China, Xi Jinping, y a la Unión Europea.

Varios de los mensajes muestran la obsesión de Epstein con el Vaticano y una inquietante alianza con Bannon para "purificar" la Iglesia. También estaba muy interesado en la política exterior del Vaticano.

Por ello, comenzó a financiar organizaciones benéficas católicas a través de su fundación y envió a gente de su equipo a actos del Vaticano.

"Derribaré a Franciso"

Durante una conversación, Epstein alienta la cruzada anti Francisco de Steve Bannon. De hecho, el trumpista incluso bromeó diciendo que Epstein era ahora productor ejecutivo de un proyecto cuyo nombre en código era "ITCOTV", en referencia a En el armario del Vaticano, un libro sobre los secretos del Vaticano.

A esto, el empresario, que se suicidó en prisión en 2019, respondió con una única palabra críptica: "Pornografía". Bannon replicó con un: "Derribaré a Francisco".

Estas revelaciones ponen de relieve los vínculos de Epstein con los círculos católicos más conservadores con los que Bannon se ha alineado, sobre todo como contraposición a las reformas del papa Francisco.

De hecho, Francisco criticó con dureza la trata de personas y la explotación sexual, a la que llamaba como una "esclavitud moderna" y una "violación de la dignidad humana".

Delitos por los que Epstein fue condenado traficar con docenas de niñas y explotar y abusar sexualmente de ellas.



Además, se ha publicado un video de una larga entrevista entre Bannon y Epstein grabada en 2019, poco antes del arresto del pedófilo, en la que ambos hablan de política, economía y otros temas mientras muestran una relación más cercana de lo que se conocía públicamente, lo que ha reavivado el debate sobre la red de contactos de Epstein con poderosos y figuras mediáticas.

🔴Jeffrey Epstein with Steve Bannon: Full leaked interview.

Jeffrey Epstein was a prominent American financier and convicted sex offender who died by suicide in August 2019, while awaiting trial on federal sex-trafficking charges.

Recent developments in 2025 and 2026 have… pic.twitter.com/EGJngd1DbB — TheNewsHawks (@NewsHawksLive) February 6, 2026

Epstein y Elon Musk

Las nuevas revelaciones también confirman intercambios entre Epstein y el multimillonario Elon Musk, quien le escribió en 2013 para coordinar una posible visita a sus propiedades en el Caribe.



La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.

Entre ellas aparece Trump rodeado de víctimas de Epstein y condones con la cara del republicano. y el mensaje I´m huuuuge (Soy enorme), una palabra, huge, asociada al republicano porque es la que suele emplear para presumir de sus logros.

La lista de rostros conocidos en las nuevas imágenes que han visto la luz se completa con el expresidente estadounidense Bill Clinton, el director de cine Woody Allen, el economista estadounidense Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz o el empresario británico Richard Branson.



Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

Estas imágenes se publican tras la difusión de correos electrónicos, en los que Epstein insinuaba que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el republicano habría pasado "horas" con una de las víctimas (Virginia Giuffre), así como fotografías de la isla privada donde el magnate cometió la mayor parte de sus abusos sexuales.



Por su parte, el presidente, Donald Trump, afirmó este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el pedófilo.