El ICE detiene a un 'influencer' brasileño pro Trump que apoya la represión migratoria: "Los detenidos son delincuentes"

Júnior Pena, un influencer brasileño que ha apoyado públicamente la ofensiva migratoria de Donald Trump en EEUU, ha sido detenido por agentes del ICE en Nueva Jersey.

Y todo ello después de utilizar sus redes sociales para asegurar que sólo "los delincuentes y criminales" y personas en situación irregular eran objetivo de deportación o detención de la política migratoria del presidente de EEUU.

Júnior Pena, cuyo nombre completo es Eustáquio da Silva Pena Júnior, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado sábado, según ha confirmado el periódico brasileño Brazilian Times.

Ese medio revela que Pena fue detenido por un problema administrativo relacionado con el departamento de inmigración.

Su abogado, según ese periódico, está intentando resolver la situación y evitar que su cliente sea trasladado a otro estado o a un centro de detención de migrantes.

Este influencer cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en TikTok y casi medio millón en Instagram. En sus redes describe cómo es su realidad en Estados Unidos como inmigrante, donde llegó en 2009 desde la ciudad brasileña de Belo Horizonte, en el sureste del país.

En uno de sus últimos vídeos defiende no sólo la política migratoria de EEUU, también asegura que todos los detenidos por el ICE son "delincuentes".

“Quería decirles que no tengan tanto miedo, hay mucha gente asustada. Hay muchos influencers que siembran miedo entre los inmigrantes sin tener pruebas de que alguien ha sido deportado", apunta en redes en un mensaje en el que les pide calma y no "desesperarse" tras la detención de varios brasileños en las últimas semanas.

"Todos son delincuentes. Todos ellos", llegó a decir. Días después él ha sido detenido por agentes del ICE.

Sin embargo, en videos recientes, el influencer criticó al ICE por llevar a cabo "acciones inhumanas" y admitió que resulta difícil creer en el "sueño americano".

Según un informe de diciembre que cita a la Policía Federal de Brasil, recogido por The Guardian, 2.785 ciudadanos brasileños fueron deportados de Estados Unidos en 2025, frente a los 1.640 de 2024.