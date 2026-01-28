Trump cuelga en la Casa Blanca una foto suya con Putin de su cumbre en Alaska enmarcada en oro junto a otra con su nieta

La fotografía de Trump y Putin junto a otra del republicano con su nieta en la 'Palm room' de la Casa Blanca. X

En las paredes de la Casa Blanca cuelga por primera vez una fotografía del presidente ruso Vladimir Putin, concretamente en la recién renovada Palm Room.

La imagen de Donald Trump con el líder ruso, enmarcada en oro y tomada durante su cumbre en Anchorage (Alaska) el pasado agosto, llamó la atención de Elizabeth Landers, la corresponsal en la Casa Blanca de PBS, la televisión pública estadounidense, quien la publicó en su perfil de X.

La reunión de Trump y Putin en Alaska, el primer encuentro entre ambos en el segundo mandato del republicano, estuvo rodeada de polémica tras celebrarse sin la presencia del presidente del país agredido, Volodímir Zelenski. Además, Trump recibió a su homólogo ruso con una alfombra roja pese a estar acusado de cometer crímenes de guerra en Ucrania.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

Tras su reunión, Trump se jactó de una fotografía que Putin le había enviado tras la cumbre de Alaska: "Voy a firmarla para él", dijo entonces. “Me enviaron una, y pensé que a todos les gustaría verla”, añadió.

La fotografía está colgada sobre otra en la que aparece el presidente estadounidense de la mano con su nieta.

En la nueva Palm Room, que se abrió el martes por primera vez a la prensa desde su renovación, se han colgado también otras imágenes en las que aparece Trump con otros líderes internacionales como el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el rey Carlos III de Inglaterra.

El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, ironizó con la ubicación de la foto con Putin sobre la nieta de Trump.

"Poner a Putin por encima del pueblo estadounidense y de su propia familia. Casi demasiado obvio", escribió en X.

La Palm Room es una sala de la Casa Blanca decorada con un estilo de inspiración tropical, con motivos de palmeras, que se utiliza como espacio social y de recepción dentro del edificio presidencial.

Funciona como una estancia de paso y de eventos menores. Conecta zonas representativas, se usa para recepciones, pequeños actos y como espacio donde posar para fotos oficiales, algo parecido a un salón o galería decorada con vegetación y elementos de palmeras en paredes y mobiliario.

No es la primera vez que un retrato elegido por Trump para decorar la Casa Blanca está rodeado de polémica desde su regreso al poder.

El pasado septiembre, el republicano ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar que debería ocupar el retrato de su antecesor, Joe Biden, en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca.

Joe Biden's portrait is an actual auto pen... hilarious pic.twitter.com/Ihxt4KlIqu — Den ⚡️ (@stoicblock) September 24, 2025

El presidente ha acusado repetidamente a Biden, sin aportar prueba alguna, de no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada , según el magnate, con la ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata ha negado.