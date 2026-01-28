ES NOTICIA:
Momento en el que un hombre ataca a Ilhan Omar en Mineápolis.

EEUU

Un hombre ataca a Ilhan Omar, la congresista demócrata de Minnesota más insultada por Trump: "Es basura y odia EEUU"

En un acto en el que criticaba la actuación del ICE en Mineápolis. Omar lleva meses siendo atacada por Trump, que hace unas horas la ha llamado "idiota" y "corrupta" y le ha pedido que se vaya "a su país -Somalia- lleno de piratas".

La congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada con una sustancia química desconocida durante un acto en el Ayuntamiento de Mineápolis.

El agresor se acercó al atril y la roció con el líquido utilizando una jeringuilla antes de ser reducido y detenido por la policía.

Ilhan Omar continuó con el acto pese al ataque y afirmó que no se dejará intimidar por agresores o acosadores.

El incidente ocurre en medio de constantes ataques verbales de Donald Trump hacia Omar, a quien ha insultado repetidamente en público.

Un hombre ha atacado este martes a la congresista demócrata Ilhan Omar, a la que ha rociado con una sustancia química desconocida mientras comparecía ante el Ayuntamiento de Mineápolis para criticar las redadas policiales de la Administración Trump contra la inmigración en el estado de Minnesota.

Omar, la primera persona de origen somalí y la primera mujer musulmana que logra un escaño en la Cámara de Representantes de EEUU, se encuentra "bien" después de que un hombre se haya acercado al atril desde donde hablaba y haya tratado de rociarla con un líquido con una jeringuilla mientras la increpaba.

Tras el ataque, la demócrata, lejos de salir corriendo, se acercó al agresor, que rápidamente fue reducido por la Policía. Está detenido y acusado de asalto en tercer grado.

En el momento del asalto, Ilhan Omar estaba pidiendo la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la dimisión o destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. 

Pese a lo ocurrido, la congresista continuó con el acto público. Una vez finalizó, a través de las redes sociales, aseguró que "estoy bien".

"Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar ni a impedir que haga mi trabajo. No dejo que los acosadores ganen. Agradecida a mis increíbles electores que me apoyaron. Minnesota fuerte", ha escrito.

Ataques constantes de Trump

Este ataque llega después de meses, incluso años, de continuados ataques de Trump contra Ilhan Omar.

La última vez ha sido hace sólo unas horas. Desde Iowa, el presidente de Estados Unidos no ha dudado en llamarla "idiota", "corrupta", "ladrona por robar a los ciudadanos para enriquecerse" e, incluso, asegurar que "odia" a EEUU y que es "estúpida" porque tiene un cociente intelectual "muy bajo".

También ha dicho que está casada con su hermana y le ha pedido que se vaya "a su país -Somalia-, que está lleno de piratas".

Hace sólo unas semanas, en diciembre, no dudó en llamarla "basura" y añadió que "sus amigos son basura", en referencia a los somalíes.

"Es inaceptable"

El alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, ha tachado lo sucedido de "inaceptable" y ha señalado que "la violencia y la intimidación no tienen cabida en la ciudad. 

"Podemos estar en desacuerdo sin poner en peligro a las personas. Este tipo de comportamiento no será tolerado en nuestra ciudad", ha reclamado, también en X, donde ha afirmado que "(le) alegra que" la congresista "se encuentre bien" y ha manifestado su agradecimiento por la "rápida respuesta" de la Policía ante el ataque.

