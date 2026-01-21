Trump descarta usar la fuerza en Groenlandia y carga contra Europa: "Quiero que le vaya bien pero no va por buen camino"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump intervino en el Foro de Davos y descartó el uso de la fuerza para la posible adquisición de Groenlandia, defendiendo la vía de la negociación. Trump criticó la situación actual de Europa, señalando que no va por buen camino y mencionando la migración masiva descontrolada como uno de los problemas. El presidente estadounidense reiteró que solo Estados Unidos puede garantizar la defensa de Groenlandia y expresó su deseo de adquirir la isla por motivos de seguridad nacional. Trump anunció aranceles del 10% a importaciones de ocho países europeos con tropas en Groenlandia y llamó "desagradecidos" a los daneses por la gestión de la isla.

Donald Trump intervino este miércoles en el Foro de Davos, en plena escalada de las tensiones con los países europeos por sus amenazas de anexión de Groenlandia, una isla del Ártico bajo soberanía de Dinamarca cuyo control reclama aduciendo motivos de seguridad nacional.

El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, fue el encargado de introducirle frente a una sala abarrotada, y el presidente de Estados Unidos comenzó bromeando: "Es fantástico estar de vuelta en la hermosa Davos y reunirme con tantos líderes empresariales, tantos amigos, algunos enemigos y todos los distinguidos invitados".

Celebró Trump el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca, y los resultados económicos, que sin embargo no han conseguido reducir el coste de vida en Estados Unidos.

El mandatario republicano aseguró que los ciudadanos estadounidenses están "muy contentos conmigo", porque "les va muy bien", pero el 44 por ciento considera que sus políticas han empeorado su situación, y el 38 por ciento apenas ha notado diferencias en el último año, según una encuesta reciente publicada por la cadena CBS.

De acuerdo con el sondeo, el 74 por ciento considera que la Administración no se está centrando lo suficiente en reducir los precios.

No tardó Trump en cargar contra los países europeos. "Ciertos países de Europa están irreconocibles, y no en el buen sentido", apuntó. "Amo a Europa, quiero que le vaya bien, pero no va por buen camino".

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que no quería "ofender a nadie" hablando sobre "migración masiva descontrolada" en el continente europeo, pero sí abrió el capítulo de Groenlandia.

El domingo, Trump anunció aranceles del 10% a las importaciones de los oocho países continentales que desplegaron tropas en Groenlandia. Este miércoles, desde Davos, reiteró que "sólo Estados Unidos puede garantizar la defensa" de la isla semiautónoma, que definió como "un trozo de hielo" en mitad del océano "que no se puede defender bajo un arrendamiento".

Trump quiere hacerse con el "título y la propiedad" del enclave ártico. "Estados Unidos salvó a Groenlandia y la devolvió a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial", afirmó el mandatario republicano, que acusó a los daneses de ser unos "desagradecidos".

El presidente de Estados Unidos confirmó que su intención es sentarse a negociar "de inmediato" la adquisición de la isla y descartó el uso de la fuerza. "Esto no sería una amenaza para la OTAN, reforzaría la seguridad de la Alianza", dijo, apelando al secretario general de la organización, Mark Rutte.

"Estaré con la OTAN al 100 % pero no estoy seguro de que ellos estén ahí para nosotros", aseguró, justo después de anunciar que mantendría una reunión este mismo miércoles con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Davos.