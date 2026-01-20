Trump insinúa ahora que quiere "involucrar a María Corina Machado de alguna forma en el futuro de Venezuela"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la rueda de prensa que ha dado este martes en la Casa Blanca. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado este martes que "tal vez" involucre a la líder opositora, María Corina Machado, de "alguna manera" en el futuro de Venezuela.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca en el primer aniversario de su investidura, el republicano ha alabado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien ha calificado como "una mujer increíblemente agradable" al frente de un "país que ahora está haciendo las cosas muy bien". "Me encanta Venezuela, estamos hablando para hacer negocios", ha subrayado.

El republicano se unió este martes a la rueda de prensa en la Casa Blanca. Una aparición que ya había adelantado la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien anunció horas antes en X que "un invitado muy especial" le acompañará este martes.

En clave interna, Trump ha acusado de pagos a "agitadores" profesionales en las protestas en varias ciudades como Minnesota contra el despliegue de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ha arremetido contra la política de fronteras abiertas de Joe Biden, que han permitido la entrada de "terroristas, violadores, narcotraficantes y otras personas peligrosas", ha asegurado mientras enseñaba fotografías de ciudadanos supuestamente de Minnesota.

