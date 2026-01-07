De la 'doctrina Monroe' a la 'Donroe': Trump dice que "nadie cuestionará su poder" y la UE sale en defensa de Groenlandia

Tras la captura de Maduro en Venezuela, Trump advierte que otros países como Colombia, Cuba y México podrían ser próximos objetivos de intervenciones similares.

La UE y líderes europeos han salido en defensa de la soberanía de Groenlandia, rechazando cualquier intento de anexión estadounidense.

La "doctrina Donroe" es la versión siglo XXI de un viejo reflejo imperial: Trump ha hecho de ella un manifiesto de dominio sobre el hemisferio occidental, una ambición que su operación en Venezuela ha hecho explícita.

En el fondo, la "doctrina Donroe" es una actualización de una idea, la del control en una zona que Washington considera su esfera natural de influencia, donde otros solo entran con permiso.

Y mientras la doctrina Monroe se presentaba como un aviso para que las potencias europeas no abrieran nuevas colonias en América, la versión de Trump reclama algo más extremo: que ninguna potencia externa pueda desplegar fuerzas, controlar recursos clave ni decidir el rumbo político de la región sin el visto bueno de Estados Unidos.

Este mismo martes, Trump mostró sus cartas dentro de esa estrategia y apuntó alto, pronosticando para Groenlandia un futuro similar al de Venezula: su Administración está estudiando "diversas opciones" para hacerse con el control de la isla de hielo y eso incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses", según informó la Casa Blanca.

Insiste en que EEUU “necesita a Groenlandia por motivos de seguridad nacional”. Porque, en su esquema, hacerse con Groenlandia le permite cerrar el cerco estratégico del hemisferio, controlando rutas árticas, recursos y posiciones militares frente a Rusia y China.

Los líderes europeos se han posicionado en contra de ese movimiento. Hasta el punto de que el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeciera la declaración firmada por líderes de seis países europeos en defensa de la soberanía de este territorio autónomo danés.

La declaración -que incluye aparte de a Dinamarca a los líderes de los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia- resalta que Groenlandia "pertenece a su pueblo" y que sólo Dinamarca y Groenlandia pueden "decidir" sobre los asuntos que conciernen a ambos territorios.

Por otro lado, la clave del planteamiento de dominio de Trump la exhibió durante su rueda de prensa en Washington, reforzando la idea de que el futuro venezolano pasará por una “reconstrucción” dirigida por Washington antes de cualquier elección.

Sin oposición

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional pone esa ambición por escrito con una claridad inusual:: Estados Unidos "reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la supremacía estadounidense en el hemisferio occidental" y "negará a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas o controlar activos estratégicos en nuestro hemisferio". O sea: ni chinos, ni rusos, ni iraníes, ni nadie que no pase por Washington. Así se desprende del corolario de Trump a la doctrina Monroe.​

Venezuela ha sido el escaparate perfecto. Tras la operación que saca a Maduro de la cama y lo deja en una cárcel federal de Brooklyn en menos de 24 horas, Trump se plantó ante la prensa: "Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado. No va a pasar".

.@SecRubio “Este es nuestro hemisferio, y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sea amenazada.”



El secretario de Estado, Marco Rubio, participó en varios programas de noticias para abordar la operación decisiva de la Administración Trump que logró la captura de… https://t.co/GYtJgyt2PP — Embajada de EE.UU. (@laembajada) January 5, 2026

La Casa Blanca lo amplificó en X con un mensaje que olía a doctrina en 14 palabras: "Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sea amenazada".​

El secretario de Estado, Marco Rubio, lo aterrizó aún más: "Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos". Y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, les dio a las tropas un eslogan digno de llevar estampado en una camiseta: el Monroe está "de vuelta y en pleno efecto", y ellos son la nueva generación que lo hace cumplir sobre el terreno.

​FAFO y el nuevo "patio trasero"

En la doctrina Monroe, lo que más tarde se llamó "patio trasero" fue una forma de referirse a América Latina y el Caribe como el fondo de la casa de Estados Unidos: un espacio donde Washington se arrogaba el derecho a mandar y a frenar la entrada de otras potencias. Con los años, esa expresión se popularizó para criticar cómo esa visión sirvió de coartada a intervenciones, golpes y cambios de régimen impulsados por EE UU en la región.

En 1823, James Monroe dibujó la famosa línea de "América para los americanos", que en la práctica significaba "Europa, fuera de nuestro hemisferio" y dio carta blanca a más de un siglo de intervenciones de Washington en Cuba, Nicaragua o Haití. Dos siglos después, Trump presume de haber "superado con creces" aquella doctrina y rebautizarla como "Donroe", un 'portmanteau' entre su apellido y el del expresidente que inventó el concepto del "patio trasero". Así quedó claro en las palabras del mandatario estadounidense en la rueda de prensa tras la operación contra Maduro, en Mar-a-Lago.​

Trump durante su intervención en el renombrado Trump-Kennedy Center. Reuters

La captura de Maduro es, además, un guiño interno contra la fama de que Trump siempre se acobarda a última hora, la teoría del TACO ("Trump always chickens out", o "Trump siempre se acobarda"). Esta vez, la Casa Blanca ha escogido otro acrónimo anglosajón como carta de presentación al vecindario: FAFO, "fuck around and find out" o "sigue jodiendo y verás", en palabras del propio Hegseth horas después de la operación.

Con ese golpe quirúrgico, la "doctrina Donroe" pasa del PowerPoint a la práctica: si eres un líder incómodo en el vecindario y te apoyas en drogas, carteles o potencias extrahemisféricas, el mensaje es que puedes acabar la noche siguiente en un avión rumbo a Estados Unidos. Y FAFO se convierte en la versión MAGA (Make America Great Again), Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande del viejo "gran garrote" de Theodore Roosevelt, pero con más memes y menos diplomacia.​

Petróleo, China y la democracia

Oficialmente, todo empezo por la cocaína y las violaciones de soberanía: Washington acusó a Maduro de narcotráfico y de dejar que China, Rusia e Irán metan demasiado las manos en el mayor depósito de petróleo del mundo.

Trump lo vendió como una cruzada por los principios de la política exterior estadounidense "que se remontan a más de dos siglos", pero a la hora de hablar de futuro lo que promeíae es que empresas estadounidenses podrán llegar, invertir y "hacer dinero" en un país que Estados Unidos se encargará de "gobernar" hasta una transición "segura y adecuada".

Nicolas Maduro had his chance — until he didn’t.



The Trump Admin will always defend American citizens against all threats, foreign and domestic. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/eov3GbBXf4 — The White House (@WhiteHouse) January 4, 2026

Además, su administración ha dejado claro que en Caracas pesa más la estabilidad que la épica democrática: ha desdeñado a figuras opositoras como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia y tantea una transición pilotada por Delcy Rodríguez y el aparato chavista, siempre que garantice orden interno y colaboración total en migración y seguridad.

Es la receta Bukele exportada: mano dura contra el crimen y puertas abiertas para las deportaciones masivas, aunque los estándares democráticos se queden en el almacén.

Quién es "el siguiente"

El debut de la Donroe Doctrine no se queda en Caracas. Trump ha señalado ya a Colombia ("podría enfrentar un destino similar al de Venezuela"), ha dicho que Cuba está "lista para caer" y ha dejado abierta la opción de operaciones en México bajo la bandera de la lucha contra los carteles.

En paralelo ha vuelto a poner sobre la mesa su vieja obsesión con Groenlandia —"necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional"—, lo que ha llevado a la primera ministra danesa a advertir que un ataque contra un país de la OTAN "lo cambia todo".​

Esa expansión geográfica explica por qué muchos europeos leen la Donroe no solo como un retorno al Monroe, sino como una posible amenaza para la arquitectura de seguridad occidental: si Washington se acostumbra a violar soberanías en su hemisferio sin mirar demasiado el derecho internacional, Moscú y Pekín pueden interpretar que el tablero global vuelve a regirse por la lógica de las grandes potencias a cambio de territorios y recursos.

Y en ese juego, desde Ucrania hasta Taiwán, el mensaje que sale de Caracas es que Estados Unidos está dispuesto a mover ficha primero y pedir permiso (o perdón) después.

'Midterms' decisivas

Aprovechando el 'momentum', Trump también ha intentado atar su suerte personal a la de su partido, avisando a los congresistas de que, si los republicanos pierden las legislativas de 2026, los demócratas "encontrarán una razón" para volver a someterlo a un juicio político. Convertir las 'midterms' en un plebiscito sobre su liderazgo le sirve para disciplinar a los suyos en el Congreso mientras defiende su agenda exterior más agresiva.​

En paralelo, ha presentado esas elecciones como el muro de contención frente a un eventual giro en política exterior si la oposición llegara a controlar de nuevo la Cámara, sugiriendo que una derrota republicana podría deshacer su apuesta por el dominio del hemisferio occidental. Así, las urnas de 2026 no solo decidirían el reparto de escaños en Washington, sino también la continuidad del propio “corolario Trump” a la doctrina Monroe.