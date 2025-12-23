Trump eleva a 2.500 € el pago a inmigrantes irregulares para que abandonen EEUU antes de 2026: "Si no, los arrestaremos"

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE y funcionarios federales detienen a un migrante en EEUU. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Trump ha aumentado a 2.500 euros la ayuda para inmigrantes irregulares que se autodeporten antes de 2026. La Administración pagará los vuelos de quienes firmen un compromiso de abandonar Estados Unidos en los próximos días. Desde enero de 2025, 1,9 millones de inmigrantes irregulares se han autodeportado, y este año se han deportado 622.000 personas. Trump planea una ofensiva migratoria más agresiva en 2026, con más fondos, agentes y centros de detención para localizar y expulsar a inmigrantes sin papeles.

El Gobierno de Trump eleva la presión contra la inmigración irregular y pisa el acelerador de las deportaciones masivas. El Departamento de Seguridad Nacional ha triplicado a 3.000 dólares -2.540 euros- el pago a los extranjeros sin documentación que decidan "autodeportarse" voluntariamente de Estados Unidos, antes de que finalice este año.

Además, la Administración Trump pagará los vuelos de estos migrantes siempre y cuando firmen un documento en el que se comprometen a abandonar el país en los próximos días.

"Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", ha advertido la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Fue el pasado mes de marzo cuando el Gobierno de Trump lanzó una aplicación móvil renombrada CBP Home para facilitar a los migrantes irregulares la autodeportación. La aplicación, antes llamada CBP One, fue utilizada por el Gobierno de Biden para permitir a los migrantes entrar legalmente en Estados Unidos.

622.000 deportados

En marzo la Administración de EEUU pagaba a cada extranjero sin papeles 1.000 dólares -850 euros-, una cifra que ahora se ha triplicado para acelerar su salida del país antes de 2026.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, desde enero de 2025, 1,9 millones de extranjeros irregulares se ha autodeportado "voluntariamente".

Además, informa que el coste medio de arrestar, detener y deportar a alguien sin estatus legal ronda los 17.000 dólares -14.400 euros-.

Donald Trump, que asumió el cargo en enero prometiendo niveles récord de deportaciones, ha intensificado la represión de la inmigración a pesar de las reacciones en contra. Aunque ha prometido expulsar a un millón de inmigrantes cada año, su Gobierno ha logrado hasta ahora deportar a unos 622.000 inmigrantes este año.

El Gobierno se está preparando para una ofensiva más agresiva contra la inmigración en 2026 con miles de millones en nuevos fondos.

Funcionarios estadounidenses dicen que planean contratar a miles de agentes de inmigración más, abrir nuevos centros de detención y asociarse con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal.