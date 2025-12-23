Al menos cinco muertos y dos supervivientes al estrellarse un avión de la Marina de México en Texas (EEUU)

Las claves nuevo Generado con IA Al menos cinco personas han muerto y dos han sido rescatadas con vida tras estrellarse un avión de la Marina mexicana en Galveston, Texas. Entre los supervivientes se encuentra un niño con quemaduras graves, que era trasladado en una misión médica junto a la Fundación Michou y Mau. En la aeronave viajaban ocho personas, cuatro de la tripulación naval y cuatro civiles; continúa la búsqueda de un desaparecido. Las autoridades mexicanas y estadounidenses investigan las causas del accidente y coordinan las labores de rescate y trámites consulares.

Al menos cinco personas han muerto y dos han sido rescatadas con vida tras estrellarse de una aeronave de la Marina mexicana durante una misión médica, en las inmediaciones de Galveston, Texas (Estados Unidos). Entre los supervivientes, un niño que ha resultado herido de gravedad por quemaduras.



En un comunicado, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México ha informado que de los ocho tripulantes de la aeronave dos personas se encuentran con vida, cinco fallecidas y una aún no localizada, misma que se encuentra en labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades.



"Se continúan las coordinaciones con el Consulado General de México en Houston para los trámites correspondientes", indicó y reiteró sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro.

En la aeronave de la Armada mexicana viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles.



Los hechos ocurrieron durante una misión de apoyo médico junto con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.



Tras el desplome, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a seis personas, dos de ellas sin vida, apuntó la Secretaría de Marina (Semar), en un comunicado.



"Continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada", agregó.

Se investigan las causas

La autoridad mexicana no precisó la identidad de las víctimas y señaló que la aeronave "se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado".



"Una aeronave tipo King Air ANX 1209 perteneciente a esta institución, realizaba una misión de apoyo en el marco de 'Plan Marina' en coordinación con la Fundación Michou y Mau, misma que presentó un accidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos", detalló la institución en un boletín previo.



Indicó que inmediatamente se activaron "los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso, asimismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada".



Finalmente, aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas de los hechos, al tiempo de que se mantiene en coordinación con el consulado de México en Houston para los trámites necesarios.



La Fundación Michou y Mau, creada en 1998, atiende las necesidades de miles de niños mexicanos que han sido víctimas de quemaduras, además de concienciar sobre las necesidades del quemado y establecer programas asistenciales en beneficio de los menores.