EEUU traslada tropas y aviones de operaciones especiales adicionales al Caribe en plena presión al régimen de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la rueda de prensa del lunes donde anunció la llamada "Flota Dorada" de la Armada. Reuters

La Administración Trump ha trasladado esta semana una gran cantidad de aviones de operaciones especiales y de carga con tropas y equipos al Caribe, según ha informado The Wall Street Journal.

Este nuevo movimiento militar coincide con el aumento de la presión por parte del republicano sobre el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras ordenar el bloqueo de los petroleros sancionados que entran y salen del país. Tres buques han sido ya confiscados.

Además, Trump ha declarado cerrado el espacio aéreo de Venezuela y se ha negado a descartar ataques contra el país.

Este enorme despliegue, el mayor que ha tenido nunca Washington en Sudamérica, da al Gobierno de Trump opciones adicionales para una posible acción militar en la región, según han declarado funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal.

