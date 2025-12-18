El Gobierno de Trump restringe el acceso a la atención médica en los procesos de cambio de género en menores de 18 años

El secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., en una imagen de archivo.

La Administración de Donald Trump anunció este jueves fuertes restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años,

Con esta batería de medidas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos busca limitar el uso de bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal y las intervenciones quirúrgicas en menores trans, además de cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan estos tratamientos.

"Hoy, estamos tomando seis acciones decisivas, guiadas por la ciencia de más alto nivel y la Orden Ejecutiva de la primera semana (del segundo mandato) del presidente Trump, para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica", anunció el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una rueda de prensa.

Kennedy, que sigue así los pasos de una orden ejecutiva anterior de Trump que buscaba revertir las políticas establecidas por los demócratas, también propuso una norma que buscar revertir el intento de la Administración de Biden de incluir la disforia de género dentro de la definición de discapacidad".

Kennedy Jr. informó de que esta mañana firmó una declaración que "rechaza los procedimientos de reasignación de sexo, ya que no son un tratamiento seguro ni efectivo para niños con disforia de género".

Agregó que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han propuesto normas para prohibir el uso de "dólares federales" para financiar estos tratamientos. De entrar en vigor, estas reglas bloquerían pagos a proveedores de salud y hospitales que brindan atención médica de género a niños.

Entre las acciones de la Administración también se incluyen cartas de advertencia a doce fabricantes de fajas para el pecho -utilizadas en la recuperación de mastectomías relacionadas con el cáncer-, para evitar su "comercialización ilegal" a menores con disforia de género, puesto que esto implicaría "violaciones regulatorias significativas".

"Si los fabricantes no cumplen, podrían enfrentar medidas coercitivas, incluida la incautación de productos", advirtió Kennedy Jr.

El Departamento de Salud emitió un comunicado para informar a los proveedores médicos, las familias y los responsables políticos de "que la evidencia actual no respalda las afirmaciones de que los bloqueadores de la pubertad, las hormonas de reasignación de sexo y las cirugías son tratamientos seguros y efectivos para la disforia de género en niños y adolescentes".

Estas nuevas normativas, que ya habían sido reportadas por medios estadounidenses desde octubre pasado, han sido criticadas por especialistas en salud y activistas por los derechos LGTBI, que aseguran que pondrán en serias dificultades las posibilidades de acceso a atención pediátrica en el país a menores transgénero.

En la actualidad, 27 estados ya prohíben la atención pediátrica de afirmación de género. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero pasado restringe la financiación de procedimientos de cambio de sexo.