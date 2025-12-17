"Quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda": la jefa de gabinete de Trump revela su plan para Venezuela

Wiles abordó temas polémicos como el caso Epstein y criticó duramente a Elon Musk y su gestión del programa USAID.

La funcionaria también aportó detalles sobre la relación entre Trump y Putin, y las posturas internas sobre el conflicto en Ucrania.

Wiles reconoce que la ofensiva no es solo contra el narcotráfico, sino una presión directa sobre el régimen chavista de Nicolás Maduro.

Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, reveló que el expresidente quiere intensificar ataques a barcos cerca de Venezuela hasta que Maduro se rinda.

La revista Vanity Fair publicó este martes un amplio perfil de Susie Wiles, la jefa de gabinete de Donald Trump, uno de los puestos más importantes en cualquier administración estadounidense y con escaso impacto mediático.

En dicho perfil, construido a lo largo de un año de entrevistas con ella y con otros miembros de la Casa Blanca, Wiles da una interesantísima visión desde dentro del que pronto será el primer año del segundo mandato de Trump.

Sin faltar nunca a la fidelidad absoluta a su jefe, Wiles deja caer ciertas cosas que probablemente no le hubiera gustado ver publicadas. De hecho, la propia Wiles salió el martes a criticar el perfil y asegurar que sus declaraciones se habían sacado de contexto.

Tal vez, las afirmaciones más polémicas tienen que ver con el bombardeo de barcos cerca de las costas venezolanas y colombianas, uno de los cuales recibió hasta dos impactos con el único fin de matar a todos los tripulantes. El caso está bajo investigación del Congreso.

"Quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda", afirmó Wiles, en lo que es la primera vez que desde la Administración Trump se reconoce que la lucha no es tanto contra el narcotráfico, sino contra el régimen chavista que dirige Venezuela desde hace 26 años.

Preguntada si le parecen legales esos ataques, Wiles titubea: es cierto que se está matando a presuntos delincuentes sin juicio y por un delito que en ningún caso acarrearía la pena capital en Estados Unidos… pero si el Departamento de Guerra considera que es lo más oportuno, en su derecho está.

Otra cosa sería atacar Venezuela por tierra. Ahí, Wiles sí considera que tendría que haber una declaración formal de guerra y que requeriría de la aprobación del Congreso, algo que da por hecho gracias a la presión de Marco Rubio y J.D. Vance.

De hecho, Trump anunció este martes una declaración formal televisada a todo el país para el miércoles por la tarde. No falta quien cree que ahí puede anunciar su decisión sobre Venezuela y el régimen de Maduro, sea una escalada en los ataques o un acuerdo diplomático que acabe con el chavista fuera del Gobierno y, presumiblemente, del país.

Susie Wiles y Donald Trump en el Centro de convenciones del condado de Palm Beach en la noche electoral. Reuters

La compleja relación entre Trump y Putin

En el ámbito internacional, además de la situación en Venezuela, Wiles aportó información sobre el proceso de paz en Gaza y la situación actual en Ucrania. Acerca de Israel, reconoció que muchos de los fieles MAGA ven con recelo la relación tan cercana entre ambos gobiernos.

Les gustaría que se trataran más las cuestiones internas, especialmente las económicas, y se diera menos protagonismo a los problemas geopolíticos. De hecho, a Trump se le eligió por su promesa de desentenderse del resto del mundo y mirar solo por los intereses americanos.

En cuanto a Ucrania, Wiles reconoce que, al ver a Trump y Vladímir Putin juntos en la cumbre de Helsinki de 2018, en la que el presidente estadounidense dijo creer al ruso cuando le decía que no había intervenido en las elecciones pese a las conclusiones contrarias del FBI, pensó que había una verdadera relación de amistad o de admiración entre ambos.

"Sin embargo, las conversaciones que hemos tenido con Putin han sido muy variadas. Algunas han sido amistosas… y otras, no".

También refiere un desencuentro interno acerca de la posible solución para acabar con la guerra. Según la jefa de gabinete, Trump cree que Putin quiere quedarse con toda Ucrania… pero no dejan de intentar convencerlo desde dentro —se entiende que Steve Witkoff— de que le bastaría con Donetsk, para así completar la conquista del Donbás.

No es esa la impresión que da desde fuera, pero bueno sería si Trump realmente fuera consciente de que Putin no tiene intención alguna de firmar ningún acuerdo que no sea de rendición absoluta por parte de Ucrania. Y, de paso, en consecuencia, que dejara de presionar a Zelenski.

El caso Epstein y el desastre de Musk en el DOGE

El tema de política interna que más se trata en el reportaje es, sin duda, el llamado caso Epstein o, más bien, la opacidad mostrada en un inicio por la Administración al respecto.

Wiles reconoce que no se midió bien la importancia del tema para determinado sector de la población que votó a Trump, en parte, por su promesa de que iba a publicar toda la información.

"Primero, les dio unos archivos que no tenían nada… y luego dijo que tenía la lista de clientes en su escritorio”, dijo, en referencia a la fiscal general, Pam Bondi. "No hay tal lista de clientes y, por supuesto, no la podía tener en su escritorio".

Wiles admite la presencia de Trump en dichos archivos, pero asegura que no se registra ninguna actividad delictiva. "Ya sabes, eran jóvenes, solteros, todo el rollo… sé que es una expresión pasada de moda, pero eran como dos playboys solteros que se juntaban".

También afirmó que, aunque se nombra a Bill Clinton en los archivos, tampoco se le atribuye delito alguno y, desde luego, no hay prueba alguna de que viajara decenas de veces a la isla de Epstein, como asegura Trump.

Aunque el tono general de las respuestas de Wiles es bastante comedido, hay dos excepciones que llaman la atención y que, sin duda, llenarán los titulares. Cuando se le pregunta por Elon Musk, se refiere a él como un "Nosferatu atiborrado de estimulantes".

Wiles es especialmente crítica con su decisión de prescindir del USAID, tanto por la importancia del programa de ayudas a la pobreza en todo el mundo, como por la pésima imagen que daba de la Administración.

También tiene unas palabras algo extrañas hacia Vance. Si bien reconoce que es el heredero de Trump y que, de presentarse, todos se pondrían a su servicio, parece criticar su deriva política, que le ha llevado de crítico del multimillonario a su máximo admirador.

"Sé que Marco Rubio ha hecho ese camino desde la honestidad, nunca se traicionaría a sí mismo… en el caso de Vance, creo que ha sido algo más político", afirma Wiles, quien descarta por completo que Trump vaya a intentar presentarse por tercera vez: "Es algo que él mismo sabe que es imposible… por eso se lo pasa tan bien sacando el tema".