EEUU detiene a un periodista británico crítico con Israel en una gira de conferencias: le retiran la visa y será deportado

Las claves nuevo Generado con IA El periodista británico Sami Hamdi, crítico con Israel, fue detenido en Estados Unidos durante una gira de conferencias. A Hamdi le retiraron el visado y será deportado, según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. El Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses denuncia que la detención es una violación de la libertad de expresión.

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han detenido este domingo al periodista británico Sami Hamdi por sus críticas y comentarios sobre Israel durante una gira de conferencias por el país.

Al periodista, que es musulmán, le han retirado el visado y será deportado en las próximas horas, según ha revelado a Reuters un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene a Hamdi bajo custodia, tal y como ha confirmado la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en redes sociales. "Bajo la presidencia de Trump, quienes apoyan el terrorismo y socavan la seguridad nacional estadounidense no podrán trabajar ni visitar este país", escribió.

Hamdi participó este sábado en una gala del Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses (CAIR) en Sacramento, California, y tenía previsto hacerlo el domingo en Florida, según informó la organización en un comunicado. El CAIR ha explicado que Sami Hamdi fue detenido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y que el motivo no es otro que su crítica a la campaña militar israelí en Gaza, denunciando así "una flagrante afrenta a la libertad de expresión".

Hamdi es un conocido periodista y analista de varias cadenas de televisión británicas.

Exigen su liberación

El CAIR ya ha exigido su liberación afirmando que su único "delito" es criticar a un Gobierno extranjero" al que el CAIR ha acusado de "genocidio".

Varias figuras conservadoras ya habían pedido a la Administración Trump expulsar a Hamdi de Estados Unidos, entre ella la activista conservadora Laura Loomer, que se ha atribuido el mérito de este arresto.

Loomer, que se define a sí misma como una "defensora de los blancos " y una "islamófoba orgullosa", a menudo ha difundido teorías conspirativas, como por ejemplo respaldar las afirmaciones de que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fueron un "trabajo interno".

Desde enero, la Administración Trump ha llevado a cabo una amplia ofensiva contra la inmigración, incluyendo una profunda supervisión de las redes sociales, la revocación de visas a personas que, según afirma, elogiaron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y la deportación de titulares de visas de estudiantes y tarjetas verdes que han expresado su apoyo al pueblo palestino y han criticado la guerra de Israel en la guerra de Gaza.