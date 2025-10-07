El Senado de EEUU prolonga el cierre del Gobierno una semana más y amenaza con dejar al país sin controladores aéreos

Vista de aviones en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, el 1 de octubre de 2025, tras el cierre del Gobierno de EEUU. Efe

El Senado de Estados Unidos ha rechazado de nuevo este lunes el proyecto de ley sobre financiación para mantener el funcionamiento del Gobierno federal hasta el próximo 21 de noviembre, extendiendo durante una semana más un cierre que ya afecta a más de un millón de trabajadores.

El proyecto ha fracasado por quinta vez en una votación de 52 a 42 y que requiere al menos 60 votos favorables, lo que significa que los republicanos necesitan el apoyo de siete demócratas si todo el grupo vota a favor (ocho, si el republicano Rand Paul continúa oponiéndose a la iniciativa).

Los senadores Angus King, independiente por Maine; y los demócratas Catherine Cortez Masto, por el estado de Nevada; y John Fetterman, por Pensilvania; se han unido una vez más a los republicanos, no así el resto de demócratas, dejando al partido del presidente Donald Trump frustrado por no lograr más apoyos.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha asegurado ante el pleno que "estamos listos para trabajar con los republicanos para reabrir el Gobierno y poner fin a la crisis sanitaria que enfrentan decenas de millones de estadounidenses", al tiempo que ha recordado que se necesitan dos partes para negociar", por lo que ha instado a los senadores y congresistas republicanos y al inquilino de la Casa Blanca a que se sienten a la mesa de negociaciones".

Sin controladores aéreos

La falta de acuerdos entre republicanos y demócratas en el Senado sobre la financiación de los seguros de salud y la Ley de Atención Asequible -Obamacare- mantiene paralizado al Gobierno federal de hace casi una semana.

Los demócratas piden aumentar las partidas en sanidad, mientras los republicanos los acusan, sin pruebas, de querer dar servicios de salud a los migrantes irregulares.

Sin un acuerdo para extender el presupuesto federal, el Gobierno seguirá cerrado, lo que implica dejar sin empleo a miles de trabajadores federales.

De hecho, el cierre de Gobierno de Estados Unidos comienza a provocar la ausencia de controladores en algunos aeropuertos del país, un hecho que, si se prolonga, podría provocar interrupciones de vuelos, advirtió este lunes el secretario de Transportes, Sean Duffy.

Trump, dispuesto a negociar

Tras la votación, Trump ha culpado a los senadores demócratas del cierre del Gobierno a través de su cuenta Truth Social, donde ha criticado su voto "en medio de una de las economías más prósperas, incluyendo un mercado bursátil récord, que nuestro país haya tenido jamás".

"Lamentablemente, esto ha afectado a muchos programas, servicios y otros elementos de la sociedad en los que confían los estadounidenses y no debería haber ocurrido", ha señalado, al tiempo que se ha mostrado "dispuesto" a negociar con ellos "pero primero deben permitir que nuestro Gobierno vuelva a abrir".

Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras del Congreso; sin embargo, su limitada mayoría en el Senado hace que los demócratas tengan margen para presionar, especialmente en lo que respecta a un programa sanitario como el Obamacare, criticado por la Administración Trump en medio del recrudecimiento de su retórica antiinmigración, pese a que los migrantes indocumentados no pueden beneficiarse de dichos subsidios.

"Me gustaría ver un acuerdo sobre el cuidado de la salud (...) Obamacare ha sido un desastre", ha asegurado posteriormente en rueda de prensa desde la Casa Blanca.



Durante su intervención, Trump sugirió que el acuerdo de salud debe ser "más amplio" y contemplar una extensión de subsidios integrados en la Ley de Atención Médica, argumentando que actualmente existen "miles de millones" desperdiciados.